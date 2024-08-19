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Posted Сегодня, 03:57

Published Сегодня, 03:57

Modified Сегодня, 03:59

Updated Сегодня, 03:59

«Динамо-Кубок»: определилась четверка лучших

«Динамо-Кубок»: определилась четверка лучших

19 августа 2024, 03:57
Фото: sport25.pro
Команды из Уссурийска и Чугуевки встретятся со спортсменами из Владивостока. В Приморье определилась четверка финалистов «Динамо-Кубка».
Сюжет
Футбол

Уссурийск и Чугуевка против команд из Владивостока: стала известна четверка полуфиналистов «Динамо-Кубка» Приморского края.

Для тех болельщиков, кто угадает исход этих полуфиналов, генеральный партнер турнира, Фабрика мороженого «УРСА» приготовила вкусные подарки!

Фото: sport25.pro

Как отметил президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов, почти все четвертьфиналы, как и ожидалось, прошли в упорной борьбе.

«Самый яркий и статусный матч прошел в Находке, где местный „Океан“ до последних минут играл вничью с чугуевским „Уссури“. И только одна ошибка хозяев не дала этому матчу уйти в серию пенальти к большому разочарованию болельщиков. Отдельно порадовала игра КСШОР и „Армады“ — хороший пример, что любые команды могут проходить в высокие стадии кубка. То, как они вновь отыгрались со счета 0:2 и в итоге ушли в серию пенальти при итоговых 3:3 — заслуживает большого уважения!», — рассказал Сергей Вязов.
Фото: sport25.pro

Полуфинальные матчи «Динамо-Кубка» пройдут в субботу, 24 августа, в Находке на стадионе «Водник». В 15:00 начнется игра «Локомотив» — «Анри», в 17:00 — «Уссури» — КСШОР.

Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «УРСА», в этом году участники турнира вновь сразятся за денежный приз, 450 тысяч рублей.

Фото: sport25.pro

Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25»! Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр в соцсетях «Динамо-Кубок» во вКонтакте и Telegram.

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