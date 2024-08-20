Список стран — участников III международного шахматного турнира на Кубок ВЭФ

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 02:24
Наряду с чемпионами из России и лучшими игроками Дальнего Востока в библиотеке ДВФУ интеллектуальную доблесть своих государств представят гроссмейстеры и мастера спорта: Бразилии, Индии, Китая, Вьетнама, Монголии, Киргизии, Ирана, Беларуси, Казахстана, Армении и Объединенных Арабских Эмиратов.
«Мы неизменно сохраняем нашу концепцию в которой 11 дальневосточников играют с 11 иностранцами и 10 сильнейших гроссмейстерами России, в том числе тех, которые играли на Дальнем Востоке. В 2024-м структура стран-участников существенно изменилась. Во-первых, потому, что у Кубка появилась заслуженная слава в мировом шахматном сообществе. Мы видим прямой интерес и предложения от иностранных участников пополнить состав игроков. Во-вторых, при выборе игроков мы стараемся учитывать многочисленные факторы — и общий игровой рейтинг, и позицию страны в мире шахмат и в то же время позицию России», — рассказал генеральный директор АНО «ДВ-Интеллект» — команды организатора турнира Сергей Тутурин.
Примечательно, что среди спортсменов на Кубок ВЭФ по шахматам заявились и предприниматели. Среди них Джованни Вескови — гроссмейстер, многократный чемпион Бразилии, участник шести олимпиад, а также крупный бизнесмен, инвестор и меценат.
«Меня интересует сразу несколько сфер экономики для развития долгосрочных отношений с российскими компаниями. Это сырье, агробизнес, зеленая энергетика, строительство умных городов. Я могу существенно упростить доступ российским бизнесменам к бразильской говядине и зерновым культурам. Отдельно могу предложить множество эффективных бразильских технологий в части умных городов и энергетики. Для диалога с правительственными организациями я могу выступить как основатель некоммерческого фонда, который занимается образованием, культурой и искусством», — рассказывает бразильский гроссмейстер.
В мире бизнеса Джованни помогают продвигаться также и шахматные навыки. Гроссмейстером он стал в далеком 1998 году и по прежнему остается в десятке лучших игроков страны.
Среди ярких шахматных звезд иностранного состава Кубка ВЭФ по — традиции оказались и дети. Один из самых юных вундеркиндов Планеты, 13-летний гроссмейстер Кхуонг Дуи из Вьетнама приедет во Владивосток выступить во взрослом зачете. Все мировые первенства последних лет среди детей вьетнамцу уже по плечу. Владивосток — станет новым вызовом.
А вот главным иностранным оппонентом российской звезде, рейтинг — фавориту и победителю Кубка ВЭФ 2023 года Владиславу Артемьеву может стать его коллега из Индии Абхиманью Пураник. 83- в мире, 11 в Индии — которая, к слову, является родиной шахмат. Абхиманью едет во Владивосток только за победой.
«Прошлые годы Индию на Кубке ВЭФ представлял мой юный коллега Раунак Садхвани. Он очень достойно выступал и попадал в тройку победителей. В этом году я постараюсь усилить его результаты», — говорит индийский гроссмейстер.