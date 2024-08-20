zr.media
ГлавноеВсе новостиДневник форума
zr.media
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Владивосток справляется с последствиями аномального ливня: месячная норма за сутки

Владивосток справляется с последствиями аномального ливня: месячная норма за сутки

20 августа 2024, 04:36
Городские власти сумели справиться со сложной обстановкой во Владивостоке. За сутки в городе выпала месячная норма осадков, но коммунальные службы справились со всеми напастями.
Сюжет
Погода

Администрация Владивостока оперативно отреагировала на последствия сильнейшего ливня, который обрушился на город вечером в понедельник. По данным синоптиков, за сутки на юге Приморья выпала месячная норма осадков, для коммунальщиков Владивостока такая непогода стала испытанием на прочность.

Городские аварийные службы и управляющие компании усиленно работают над тем, чтобы привести Владивосток в порядок. Власти в режиме реального времени информирует население о текущем положении дел на городских улицах.

Откачивать воду из затопленных подвалов домов и социальных учреждений продолжают в нескольких районах. В данный момент работы продолжаются на Спортивной, Воропаева, Добровольского и нескольких других улицах.

Важно обратить внимание на то, что если раньше Владивосток страдал от тайфунов, то теперь на город обрушиваются новые климатические аномалии. Проверкой для инфраструктуры Владивостока стало выпадение месячной нормы осадков за несколько часов. Несмотря ни на что, город с этим справился.

Даже в сложной ситуации местные власти показали, что они готовы оперативно отреагировать на подобные природные явления и обеспечить безопасность и комфорт жителей Владивостока.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Безопасность#Инфраструктура#Жители#Дожди#Власти
Подпишитесь
Эксперты о приговоре Чихунову: «Государство правильно реагирует на провокации»
20 мая, 05:34
Чудом вырвался из лап медведя: житель Приморья остался в живых после роковой встречи
19 мая, 03:35
Сбил и скрылся? Опасного таксиста ищут в Приморском крае
18 мая, 02:15
Дети кукурузы и отцы в кукурузниках. Из Владивостока в Пекин: цены, визы, кукуруза — что делать русскому туристу в Китае?
17 мая, 05:57
Антон Волошко: жилью для сирот в Приморье — быть
16 мая, 11:15
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
4 июля, 10:11