Владивосток справляется с последствиями аномального ливня: месячная норма за сутки

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Администрация Владивостока оперативно отреагировала на последствия сильнейшего ливня, который обрушился на город вечером в понедельник. По данным синоптиков, за сутки на юге Приморья выпала месячная норма осадков, для коммунальщиков Владивостока такая непогода стала испытанием на прочность.
Городские аварийные службы и управляющие компании усиленно работают над тем, чтобы привести Владивосток в порядок. Власти в режиме реального времени информирует население о текущем положении дел на городских улицах.
Откачивать воду из затопленных подвалов домов и социальных учреждений продолжают в нескольких районах. В данный момент работы продолжаются на Спортивной, Воропаева, Добровольского и нескольких других улицах.
Важно обратить внимание на то, что если раньше Владивосток страдал от тайфунов, то теперь на город обрушиваются новые климатические аномалии. Проверкой для инфраструктуры Владивостока стало выпадение месячной нормы осадков за несколько часов. Несмотря ни на что, город с этим справился.
Даже в сложной ситуации местные власти показали, что они готовы оперативно отреагировать на подобные природные явления и обеспечить безопасность и комфорт жителей Владивостока.