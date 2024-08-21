Работу приморского социального проекта оценили общественники из Амурской области

Свежий воздух, купание, вечера у костра с беседами, вкусная рыба и морепродукты, шахматные и шашечные турниры — так выглядит детский отдых в лагере «Инвалето». А когда на смену прибудет еще одна группа ребят из Амурской области, к числу активностей добавятся и заплывы под руководством инструкторов — к тому времени морская вода прогреется до необходимой температуры. Пока же она еще довольно прохладная после проливных дождей.