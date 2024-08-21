Работу приморского социального проекта оценили общественники из Амурской области

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Девять представителей организаций инвалидов из Амурской области приехали на двухнедельную смену в оздоровительный лагерь, который расположился на побережье одной из бухт острова Попова. Делегация юных гостей из другого дальневосточного региона высоко оценила организацию летнего отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья в Приморье.
Уникальный лагерь называется «Инвалето» и входит в одноименный социальный проект, который реализуется при поддержке «Единой России».
«Мы продолжаем совершенствовать инфраструктуру лагеря. Буквально с каждым днем он расширяется, на его территории появляются новые уютные домики для отдыхающих. Жаль, что летние месяцы выдались дождливыми, но будем надеяться, что нас ждет куда более солнечный и спокойный сентябрь. Тем не менее, отдых ребятам из Амурской области, по их словам, очень пришелся по душе. Для них это, конечно, экзотика — красивые виды, чистая морская вода, угощения — великолепные условия для реабилитации! Наш лагерь еще не посещали такие большие делегации из других регионов — первый опыт стал достаточно успешным!», — сообщил один из руководителей «Инвалета», председатель регионального общественного совета партийного проекта «Единая страна — Доступная среда», президент краевой федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и общественной организации инвалидов-спинальников «Ковчег» Артем Моисеенко.
Он рассказал о том, что общественные организации Амурской области собираются официально выразить благодарность губернатору Олегу Кожемяко за высокое качество организации отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья в Приморье.
Свежий воздух, купание, вечера у костра с беседами, вкусная рыба и морепродукты, шахматные и шашечные турниры — так выглядит детский отдых в лагере «Инвалето». А когда на смену прибудет еще одна группа ребят из Амурской области, к числу активностей добавятся и заплывы под руководством инструкторов — к тому времени морская вода прогреется до необходимой температуры. Пока же она еще довольно прохладная после проливных дождей.
Но отдыхом на побережье дело не ограничивается — ребята также перемещаются по острову на машине и знакомятся с его красотами.
«В будущем мы надеемся поставить еще больше домиков на территории лагеря, чтобы принимать гостей из других регионов Дальнего Востока и не только. Отдых у нас бесплатный, главное для организаторов будущих поездок — найти средства, чтобы добраться до Приморья», — пояснил председатель регионального общественного совета партийного проекта «Единая страна — Доступная среда».
Также он отметил, что, когда лагерь полностью оборудуют элементами безбарьерной среды, здесь можно будет организовать полноценный отдых для инвалидов-колясочников. Руководитель организации «Ковчег» уверен: это произойдет относительно скоро.
«В нашем лагере люди стремятся к достижению гармонии в самых различных ее проявлениях — они наслаждаются природой, занимаются спортивными активностями и общаются с единомышленниками. Мы рады тому, что можем создать для них такие условия, которые, несомненно, дадут им больше сил и энергии, благодаря чему задуманное у них с легкостью воплотится в жизнь! Работа по социализации людей с ограниченными возможностями здоровья — это путь к повышению качества их жизни, что является одним из приоритетов Народной программы Единой России. В ее рамках продолжается и развитие безбарьерной среды, призванное улучшить условия проживания граждан с инвалидностью», — подытожил Артем Моисеенко.