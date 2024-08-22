«Сухой порт» — проект для экономики, инвестпривлекательности и интеграции в АТР

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Реализация крупных инициатив, таких как проект «Сухого порта» в Артемовском городском округе, играет ключевую роль как для экономического развития Приморского края, так и для увеличения его инвестиционной привлекательности. Кроме того, такие проекты способствуют формированию международного бренда региона, который интегрирован в Азиатско-Тихоокеанский район и активно участвует в глобальном экономическом взаимодействии дружественных стран.
Такую точку зрения высказал председатель Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Григорий Тимченко, сообщает «Восток-Медиа».
В начале сентября этого года на станции Угловая в Приморском крае будет введен в эксплуатацию обновленный участок нового транспортно-логистического центра «Сухой порт». В процессе реализации проекта, осуществляемого частным инвестором — группой компаний «Аква-Ресурсы», протяженность путей на станции увеличилась в пять раз. Это значительное расширение инфраструктуры позволит обрабатывать до трех контейнерных поездов в день.
Реконструкция будет осуществлена в два этапа. На текущий момент объем инвестиций, необходимых для реализации первого этапа, составляет примерно 1 миллиард рублей.
В беседе с агентством Григорий Тимченко отметил несколько принципиальных моментов, в силу которых подобные крупные логистические проекты имеют важное значение для Приморского края:
— Во-первых, в настоящее время в рамках федеральной политики «Разворота на Восток» и международной конъюнктуры идет существенная переориентация транзитных грузопотоков с территории нашей страны с западного на восточное направление, и основной «точкой входа» на рынки АТР сегодня является как раз Приморский край с его наземной транспортной инфраструктурой и крупными морскими портами. Поэтому строительство крупного логистического центра, каковым является «Сухой порт», представляет собой своеобразную «опорную точку» для экономического роста, отметил Тимченко.
Во-вторых, в последние 2-3 года идет постоянное наращивание контейнерного грузопотока через территорию нашего региона и его морские порты. Создание такого транспортно-логистического центра позволяет в существенной степени «расшивать» имеющиеся узкие места, прежде всего дефицит площадей для складирования и хранения контейнеров на территории морских портов региона. Крупные логистические центры АТР — Шанхай, Пусан, Гуанчжоу и другие — как раз создавали подобные распределительные центры для контейнерного грузопотока, освобождая непосредственно береговую и портовую инфраструктуру. Это эффективное решение и подтвержденный ведущими экономиками опыт, и его, безусловно, необходимо учитывать и у нас.
В-третьих, активное развитие логистических пунктов перераспределения грузопотоков приводит к мультипликативному эффекту в экономике — начинают активнее развиваться сопредельные сектора хозяйства. Это строительство, торговля, дорожное строительство, модернизация энергетической и инженерной инфраструктуры, сфера услуг и снабжения. Все это дает дополнительные возможности роста для экономики региона.
В-четвертых, развитие таких логистических комплексов позволяет открывать новые возможности для производства конкурентноспособной продукции в регионе, в том числе ориентированной на экспортные азиатские рынки. Поскольку улучшаются возможности для складирования и транспортировки грузов, это становится и дополнительным преимуществом для местных производителей.
В-пятых, развитие «Сухого порта» способствует модернизации железнодорожной инфраструктуры, с пропускной способностью которой, как известно, есть проблемы.
В-шестых, образ Владивостока как центра международного сотрудничества России в АТР и крупного морского порта получает дополнительный драйвер имиджевого развития, поскольку сопредельные с городом территории все активнее включаются в логистический комплекс столицы Дальнего Востока.
— В целом, полагаю, что развитие подобных проектов в перспективе будет открывать и другие актуальные возможности. К примеру, развитие в регионе технологий проектирования и строительства крупных логистических и промышленных объектов, производство строительных материалов, разработка соответствующих инженерных и архитектурных решений. Или разработка IT-решений, которые также необходимы для управления такими крупными объектами и прогнозирования трафика грузопотоков. Местные компании и специалисты могли бы в этом активно участвовать, — сказал Григорий Тимченко.
Напомним, скорое завершение первого этапа реконструкции увеличит пропускную способность «Сухого порта» и станции Угловая в два раза, что позволит одновременно обрабатывать весь 71-вагонный состав, причем используя при этом собственные маневровые локомотивы при погрузочно-разгрузочных операциях. Это даст возможность увеличить обработку экспортно-импортных грузов до 200 тысяч ДФЭ в год.
Второй этап инвестпроекта предварительно оценивается в 1,5 млрд рублей, в его основе — удлинение выставочных путей до 2100 метров и их электрификация. Это уже даст возможность обрабатывать 142-вагонные контейнерные составы.