«Сухой порт» — проект для экономики, инвестпривлекательности и интеграции в АТР

Во-вторых, в последние 2-3 года идет постоянное наращивание контейнерного грузопотока через территорию нашего региона и его морские порты. Создание такого транспортно-логистического центра позволяет в существенной степени «расшивать» имеющиеся узкие места, прежде всего дефицит площадей для складирования и хранения контейнеров на территории морских портов региона. Крупные логистические центры АТР — Шанхай, Пусан, Гуанчжоу и другие — как раз создавали подобные распределительные центры для контейнерного грузопотока, освобождая непосредственно береговую и портовую инфраструктуру. Это эффективное решение и подтвержденный ведущими экономиками опыт, и его, безусловно, необходимо учитывать и у нас.