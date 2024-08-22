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«Своя атмосфера»: в Амурской области бывший эко-чиновник устраивает эко-проблемы

«Своя атмосфера»: в Амурской области бывший эко-чиновник устраивает эко-проблемы

22 августа 2024, 06:42
Фото: 1MI
Амурская область оказалась в центре экологического скандала. Бывший депутат и экс-министр природных ресурсов Юрий Привалов, ставший золотопромышленником, привлек к себе внимание природоохранных органов.

В Амурской области появились экологические проблемы, причиной которых стала деятельность локальных золотопромышленников. В центре внимания — бывший депутат Приморского Заксобрания и экс-министр природных ресурсов Юрий Привалов, который в последние годы активно занимается золотодобычей. Именно его предприятия оказались в фокусе экологических разбирательств и судебных процессов.

Министерский пост Привалов покинул в 2017 году, а уже вскоре занялся золотодобычей в частном секторе, став владельцем нескольких компаний, таких как ООО «Горняк», ООО «Голдор» и ООО «Кивили». Эти предприятия по сей день активно занимаются добычей драгоценных металлов, однако деятельность одной компании часто сопровождается нарушениями.

Компания Привалова неоднократно привлекалась к ответственности за проблемы с экологией. Например, в 2020 году стало известно, что ООО «Горняк» вырубило более 81 гектара лесов. Кроме того, в 2023 году арбитражный суд признал предприятие виновным в загрязнении ручья Спиридоновского, впадающего в реку Селемджа. Экспертизы показали значительное превышение уровня загрязняющих веществ в воде ниже зоны горных работ, что вызвало возмущение экологов.

Ситуация усугубляется тем, что предприятия Привалова продолжают работать, несмотря на прецедентные многократные судебные разбирательства и штрафы. В 2021 году глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что небольшие золотодобывающие компании наносят ущерб, равный их годовому обороту, что вызывает вопрос: стоит ли выдавать лицензии подобным компаниям? В Амурской области ситуация особенно критична, о чем свидетельствуют многочисленные проверки и уголовные дела, возбужденные в 2022 году прокуратурой.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в «новых медиа» уже собралось достаточно большое количество сообщений о деятельности бывшего высокопоставленного чиновника. Анонимные наблюдатели считают, что бывший министр природных ресурсов Амурской области Юрий Привалов, для человека, десятилетиями «пылившегося» на госслужбе, вышел на пенсию действительно достойно.

#Экология#Новости#Прокуратура#Штрафы#Лицензии#Амурская область#Росприроднадзор
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