«Своя атмосфера»: в Амурской области бывший эко-чиновник устраивает эко-проблемы

Ситуация усугубляется тем, что предприятия Привалова продолжают работать, несмотря на прецедентные многократные судебные разбирательства и штрафы. В 2021 году глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что небольшие золотодобывающие компании наносят ущерб, равный их годовому обороту, что вызывает вопрос: стоит ли выдавать лицензии подобным компаниям? В Амурской области ситуация особенно критична, о чем свидетельствуют многочисленные проверки и уголовные дела, возбужденные в 2022 году прокуратурой.