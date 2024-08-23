Без света, но с хорошим настроением: прошли веселые эстафеты для детей в Уссурийске

Вместе со своим коллегой по Федерации кикбоксинга, чемпионом Дальнего Востока среди профессионалов Шамилем Вагабовым парламентарий приехал в сквер имени Кузьменчука. Однако из-за глобального отключения электроэнергии, которое в тот день охватило всё Приморье, музыкальную аппаратуру подключить не удалось. Тем не менее, мероприятие прошло на позитивной волне. Поделив ребят на команды, гости провели для них веселые эстафеты. А в финале встречи все дети получили сладкие подарки.