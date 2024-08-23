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Published Сегодня, 03:46

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Updated Сегодня, 03:50

Без света, но с хорошим настроением: прошли веселые эстафеты для детей в Уссурийске

Без света, но с хорошим настроением: прошли веселые эстафеты для детей в Уссурийске

23 августа 2024, 03:46
Фото: primorsk.er.ru
Очередное мероприятие в рамках проекта «Детский спорт» депутат Законодательного Собрания Александр Захаров провел в микрорайоне Междуречье.

Вместе со своим коллегой по Федерации кикбоксинга, чемпионом Дальнего Востока среди профессионалов Шамилем Вагабовым парламентарий приехал в сквер имени Кузьменчука. Однако из-за глобального отключения электроэнергии, которое в тот день охватило всё Приморье, музыкальную аппаратуру подключить не удалось. Тем не менее, мероприятие прошло на позитивной волне. Поделив ребят на команды, гости провели для них веселые эстафеты. А в финале встречи все дети получили сладкие подарки.

«Междуречье — это динамично развивающийся район, с высокой плотностью населения, среди которого очень много детей. Приятно, что несмотря на некоторые сложности и отсутствие музыкального сопровождения, ребята участвовали очень активно и с большим удовольствием. На прощание сказал им напутственные слова. Наша команда приняла решение о проведении на следующей неделе еще одного мероприятия в Междуречье, но уже с музыкой», — отметил краевой депутат, трёхкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта РФ Александр Захаров.

Напомним, Александр Захаров является куратором федерального партийного проекта «Детский спорт» на территории Приморского края. Проект направлен на формирование культуры здорового и спортивного образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта ремонтируются спортивные клубы и залы, открываются новые спортплощадки, проводятся многочисленные мероприятия.

Развитие массовых видов спорта и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения — приоритетная задача «Единой России» в рамках реализации Народной программы.

#Приморский край#Новости
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