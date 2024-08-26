Ремонт школ и благоустройство их территорий: в поселке Дунай провели мониторинг

В школе №253 почти все кабинеты отремонтированы и оснащены новой мебелью. Завершились работы в лаборантской кабинета химии, где с начала учебного года к обучению ребят приступит преподаватель из Хабаровского края, прибывший в Приморье по программе «Земский учитель».