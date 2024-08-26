Ремонт школ и благоустройство их территорий: в поселке Дунай провели мониторинг

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
«Сегодня мы посетили школы №253 и 258. Особое внимание уделили проекту „Молодёжное бюджетирование“ и реализации проекта „Точка Роста“. Все работы проводились в рамках Народной Программы партии, проведена огромная работа по ремонту и оснащению кабинетов новой мебелью, новым оборудованием для того, чтобы наши дети в таком маленьком посёлке, как Дунай, тоже смогли осваивать робототехнику, информатику. Школы в значительное степени готовы к новому учебному году, к Первому сентября успеваем!», — сообщила Татьяна Карсалова.
В школе №253 почти все кабинеты отремонтированы и оснащены новой мебелью. Завершились работы в лаборантской кабинета химии, где с начала учебного года к обучению ребят приступит преподаватель из Хабаровского края, прибывший в Приморье по программе «Земский учитель».
Ремонт кабинета «Точка роста» вышел на финальный этап. Здесь устанавливают мебель и техническое оборудование для учебы, на стенах помещения размещают наглядный материал.
А работа в рамках проекта в рамках молодежного бюджетирования в школе №253 еще находится в активной стадии — ранее учащиеся проголосовали за благоустройство площадки на территории своей школы. А в скором времени территорию школы украсят пешеходные дорожки, зоны отдыха и малые архитектурные формы.
«Сейчас здесь красят крыльцо, ремонтируют ступеньки и обновляют клумбы. Оформляются дорожки для прогулок, уже завезены лавочки. Процесс озеленения практически завершен. До 1 сентября все работы должны быть выполнены!», — рассказала Анжела Полищук.
В образовательном учреждении №258 полностью готовы к открытию «Точка роста» и кабинет цифровой образовательной среды (ЦОС). Уже работает и «Комната детских инициатив». Расстановлена вся мебель, размещена вся техника, стены украшают наглядные материалы.
«Я рад видеть такие изменения в наших дунайских школах. Я окончил школу №253, а учреждение №258 — мой сын. Мне важна судьба наших учебных заведений, стараюсь поддерживать их по возможности. Сегодня директор школы №253 попросила краску для благоустройства дворовой территории учреждения — естественно, я откликнулся! Посмотрели сегодня, какой сделали ремонт в кабинетах — всё, считаю, просто замечательно! Я рад за наших детей, рад, что у нашего подрастающего поколения есть такие возможности!», — заявил Евгений Мальков.
Модернизация системы школьного образования закреплена в Народной программе «Единой России». Ее задачи — строительство новых и капитальный ремонт действующих учебных заведений согласно современным требованиям и стандартам. Помимо ремонтов для школ закупается современное оборудование для занятий предметами естественнонаучного, математического, гуманитарного и социально-экономического циклов.
Ремонт учебных заведений Фокино — наглядный пример работы в рамках Народной программы и «Модернизации школьных систем образования», которая затрагивает не только крупные города, но и небольшие населенные пункты.