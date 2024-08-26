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Владивосток и шахматы: организаторы Кубка ВЭФ представили программу для горожан

Владивосток и шахматы: организаторы Кубка ВЭФ представили программу для горожан

26 августа 2024, 01:41
Фото: Предоставлено для zr.media
2–6 сентября Владивосток примет III Международный шахматный турнир (18+) на Кубок Восточного экономического форума. Он станет ярким международным событием не только для профессиональных спортсменов и гостей форума, но и для горожан.

В этом году городская программа форума включит в себя 12 мероприятий в Центре интеллектуально культуры на площадке «Семь сопок» и в Пушкинском театре ДВФУ.

Для жителей и гостей Владивостока пройдут интеллектуальные активности, турниры и конкурсы, сеансы одновременной игры, творческие встречи с гроссмейстерами и даже музыкальный концерт.

Фото: Предоставлено для zr.media

Официальное открытие Кубка ВЭФ пройдет 2 сентября в 12:00 в павильоне на площадке «Семь сопок». Это будет уютная и дружеская встреча рейтинг-фаворитов турнира — чемпиона России по шахматам Владислава Артемьева и победителя первого Кубка ВЭФ Павла Понкратова, 11-го игрока Индии, гроссмейстера Абхиманью Пураник. Гостей ждут подарки, фотосессия и автограф-сессия с шахматистами. Далее Владислав Артемьев начнет суперблиц с юными приморцами.

2 сентября в 18:00 в Пушкинском театре ДВФУ пройдет творческая встреча на которой все желающие смогут задать свои вопросы гроссмейстерам и узнать, как добиться шахматных высот и применять полученные знания и навыки в жизни.

4 сентября в 19:00 организаторы подготовили музыкальный концерт «Тронул — играй». В летнем саду Пушкинского театра ДВФУ Симфонический оркестр Мариинского театра представит композиции на шахматную тематику.

В пятницу, 6 сентября в 12:00 на сцене Пушкинского театра ДВФУ состоится самое значимое событие мероприятия — полуфинал и финал III Кубка ВЭФ. Все желающие смогут стать частью этого события и вживую увидеть, как творится шахматная история.

В 16:00 в Центре интеллектуальной культуры на спортивной набережной состоится Блиц — турнир участников III Кубка ВЭФ со всеми желающими, а в 19:30 здесь же пройдет награждение участников.

Ознакомиться подробно с программой и пройти регистрацию на турниры можно на официальном сайте Кубка www.forumvostokchess.ru

«Мы стараемся сделать так, чтобы при соблюдении статуса официальной программы ВЭФ и высокого международного уровня игроков наш турнир оставался народным, практически „семейным“. Все свободное от турнира время наши гроссмейстеры и приглашенные гости будут проводить в общении с горожанами. Кроме этого, жители Владивостока, смогут очно посетить финал Кубка — мы готовим это мероприятие в жанре лучших мировых турниров, где гроссмейстеры играют на сцене, а зрители наблюдают за ходом событий из зала», — рассказал генеральный директор АНО «ДВ-Интеллект» Сергей Тутурин.
Фото: Предоставлено для zr.media

Напомним, Международный шахматный турнир на Кубок ВЭФ — третий год подряд становится официальной частью спортивной программы форума, в этом году свои двери он откроет 2–6 сентября. По традиции участие в турнире принимают лучшие дальневосточные шахматисты, прошедшие отбор в своем регионе, постоянные участники проектов ДВ-Интеллект, а также гроссмейстеры с мировым именем.

#Общество#Спорт#Приморский край#Владивосток#Новости#Программа#Шахматы#Мероприятия#Регистрация#Турниры
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