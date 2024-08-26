Во Владивостоке отремонтировали дороги по 50 адресам

Особое внимание уделяется участкам, которые вошли в число наказов депутатов. В их числе проезд на Котельникова, 22 — 30, дорога от Луговой, 91 до Руднева, 1, а также участки на Пушкинской, Спиридонова, Сахалинской, Русской, Адмирала Кузнецова, Адмирала Юмашева и 3-й Шоссейной. Все эти мероприятия направлены на повышение комфорта и безопасности для жителей города.