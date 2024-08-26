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Во Владивостоке отремонтировали дороги по 50 адресам

Во Владивостоке отремонтировали дороги по 50 адресам

26 августа 2024, 08:02
Фото: vlc.ru
Муниципальная дорожная служба Владивостока активно занимается ремонтом дорог. Уже завершены работы по 50 адресам.
Сюжет
Дороги

В этом сезоне администрация города под руководством мэра Константина Шестакова привлекла компании-подрядчики и муниципальную службу «Содержание городских территорий» для проведения масштабных дорожных работ. На данный момент отремонтировано более 52 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Ремонтные работы охватили ключевые участки города, включая Трудовой переулок, улицы Адмирала Юмашева, Окатовую, Зои Космодемьянской, Некрасовский путепровод, Некрасовскую, Военное Шоссе, проспект 100-летия Владивостока, Фирсова, трассу Де-Фриз — Седанка — Патрокл и Светланскую. Эти работы проводятся в рамках комплексного подхода, что позволяет улучшить качество дорог и повысить безопасность движения.

Особое внимание уделяется участкам, которые вошли в число наказов депутатов. В их числе проезд на Котельникова, 22 — 30, дорога от Луговой, 91 до Руднева, 1, а также участки на Пушкинской, Спиридонова, Сахалинской, Русской, Адмирала Кузнецова, Адмирала Юмашева и 3-й Шоссейной. Все эти мероприятия направлены на повышение комфорта и безопасности для жителей города.

Работы не прекращаются и продолжаются в различных районах Владивостока. Рабочие устраняют ямы и неровности, проводят комплексный ремонт на Бежецкой, Лермонтова, Героев Хасана, Никифорова, Сафонова, Авроровской, Иманской, а также на перекрестке Русская — проспект 100-летия Владивостока и в микрорайоне Патрокл.

Фото: vlc.ru

Благодаря усилиям администрации Владивостока и лично мэра Константина Шестакова, город становится более удобным для передвижения, что способствует улучшению качества жизни его жителей.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Дороги#Инфраструктура#Ремонт#Константин Шестаков#Муниципальная служба#Безопасность движения
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