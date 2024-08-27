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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Владимир Путин призвал к новым формам взаимодействия на ВЭФ во Владивостоке

Владимир Путин призвал к новым формам взаимодействия на ВЭФ во Владивостоке

27 августа 2024, 12:07
Фото: Росконгресс
Президент России Владимир Путин обратился с приветственным словом к участникам, организаторам и гостям Восточного экономического форума — 2024, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Информационным партнером ВЭФ выступает медиахолдинг 1MI.

В своем обращении Путин подчеркнул, что форум за годы своего существования значительно способствовал укреплению экономических отношений России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Он отметил, что неформальное и прямое взаимодействие между российскими и иностранными представителями бизнеса, государственными структурами, общественными организациями и экспертами на форуме позволяет решать актуальные вопросы и разрабатывать совместные инициативы. Об этом пишет vostokmedia.com.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что девиз текущего форума — «Дальний Восток-2030: объединим усилия, создавая возможности» — отражает стремление к созданию новых перспектив и объединению усилий.

Глава государства акцентировал внимание на быстром росте влияния Азиатско-Тихоокеанского региона в международных делах: открываются новые горизонты для эффективного сотрудничества, включая многосторонние организации, такие как ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Более того, он отметил, что Россия готова к диалогу со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве в АТР, стремясь к активному взаимодействию для формирования более справедливой и демократической системы международных отношений, основанной на истинном равноправии и свободной от какого-либо давления, будь то силового или санкционного.

Президент России подчеркнул, что участникам форума предстоит поразмыслить о новых многообещающих формах совместной деятельности в различных областях — от транспорта, энергетики и инфраструктуры до экологии и туризма.

Владимир Путин также надеется, что участники форума смогут провести эффективные и содержательные обсуждения и многие из представленных ими инициатив найдут практическое применение.

Восточный экономический форум — это ежегодная международная платформа, которая впервые стартовала в 2015 году во Владивостоке. В рамках форума проходят разнообразные панельные дискуссии, круглые столы, презентации новаторских проектов и выставки. Кроме того, ВЭФ служит площадкой для встреч на высшем уровне, где анализируются основные вопросы экономического и политического сотрудничества между государствами региона.

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