Владимир Путин призвал к новым формам взаимодействия на ВЭФ во Владивостоке

Глава государства акцентировал внимание на быстром росте влияния Азиатско-Тихоокеанского региона в международных делах: открываются новые горизонты для эффективного сотрудничества, включая многосторонние организации, такие как ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Более того, он отметил, что Россия готова к диалогу со всеми партнерами, заинтересованными в сотрудничестве в АТР, стремясь к активному взаимодействию для формирования более справедливой и демократической системы международных отношений, основанной на истинном равноправии и свободной от какого-либо давления, будь то силового или санкционного.