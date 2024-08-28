Генеральный секретарь Азиатской шахматной федерации подтвердил участие в III Кубке ВЭ

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
Участие в третьем международном шахматном турнире на III Кубок Восточного экономического форума подтвердил генеральный секретарь Азиатской шахматной федерации господин Хишам Аль — Тахер. Он прибудет во Владивосток из Арабских Эмиратов по приглашению организатора турнира АНО «ДВ-Интеллект» при содействии оргкомитета Восточного экономического форума.
«Мы считаем, что этот визит, является заслуженным результатом нашей совместной эффективной работы с организаторами турнира. Экономический форум на Дальнем Востоке является объектом не только делового интереса, но и спортивного, дипломатического, культурного. Площадка позволяет развивать разноплановые проекты и служит неоспоримым брендом для привлечения фигур самого высокого масштаба», — рассказывает директор Восточного экономического форума, первый заместитель генерального директора Фонда Росконгресс Игорь Павлов.
По задумке организатора турнира — АНО «ДВ-Интеллект» — Хишаму Аль-Тахер представят во Владивостоке ресурсы спортивного менеджмента, общественные и образовательные проекты, направленные на развитие человеческого капитала за счет интеллектуальных видов спорта и досуга. Отдельным треком станет знакомство с инфраструктурой Дальневосточного федерального университета, как площадкой для проведения спортивных мероприятий.
«Азиатская федерация шахмат, как и другие федерации интеллектуальных видов спорта, которыми руководит Аль-Тахер является оператором многочисленных спортивных событий в Азии: юниорские первенства, командные зачеты, чемпионаты разных уровней. Конечно, мы хотели бы, чтобы ДВФУ появился на карте этих больших событий, особенно юниорских — для раскрытия потенциала университета», — рассказывает основатель «ДВ-Интеллект», советник ректора ДВФУ Рафаиль Айндинов.
Визит господина Аль-Тахер на Кубок Восточного экономического форума придаст единственному международному шахматному турниру на Дальнем Востоке особый статус.
«В этом году команда „ДВ-Интеллект“ усиливает свою деловую сессию на полях форума. Совместно с руководителями Российской федерации шахмат, представителями органов законодательной и исполнительной власти мы обсудим возможности образовательных, спортивных и культурных проектов для развития человеческого капитала. В этом ключе, нам особо важно услышать о мировых трендах, международных стандартах, перенять лучший опыт», — говорит генеральный директор АНО «ДВ-Интеллект», Сергей Тутурин.
Деловая сессия состоится 5 сентября в 12-00 в павильоне Минспорта Российской Федерации на набережной ДВФУ.
Справка: Азиатская шахматная федерация. Основана в 2006 — году. Включает в себя федерации 53-стран. Федерация шахмат России официально стала первой отечественной спортивной федерацией, перешедшей в Азию. После этого расширился спектр соревнований, как официальных, так и коммерческих, в которых могут участвовать все категории российских спортсменов — от профессионалов до любителей. С 2006 года возглавляет федерацию Шейх Султан бин Халифа Аль Нахайян.
Указом президента Российской Федерации Владимира Путина 11 апреля 2024 года Шейх Султан бин Халифа Аль Нахайян награжден Орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной шахматной школы, популяризацию шахматного спорта на международной арене, а также обеспечение российским спортсменам профессионального роста за счет участия в международных шахматных соревнованиях в условиях санкций.
ДВ-Интеллект: организация основана в 2021 году. Ведет активную работу на Дальнем Востоке в четырех направлениях: создание досуговых пространств и среды для встреч интеллектуалов; развитие онлайн-сообщества для дальневосточников и интеграция интеллектуальных игр в самые отдаленные территории; организация спортивных международных мероприятий; создание образовательных проектов и программ.