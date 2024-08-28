Генеральный секретарь Азиатской шахматной федерации подтвердил участие в III Кубке ВЭ

Справка: Азиатская шахматная федерация. Основана в 2006 — году. Включает в себя федерации 53-стран. Федерация шахмат России официально стала первой отечественной спортивной федерацией, перешедшей в Азию. После этого расширился спектр соревнований, как официальных, так и коммерческих, в которых могут участвовать все категории российских спортсменов — от профессионалов до любителей. С 2006 года возглавляет федерацию Шейх Султан бин Халифа Аль Нахайян.