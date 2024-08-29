«Скоро крокодилы по рекам поплывут»: необычное существо из тропиков нашли в Приморье

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Многие приморцы считают, что неместная чешуйчатая оказалась на шаморовском берегу неспроста. Всему виной аномально жаркий климат.
«У нас нынче жара, как в тропиках. Скоро крокодилы по рекам поплывут»;
«Готовим семена бананов на следующее лето»;
«Ой, я буду рада тропикам, лишь бы не зима по полгода»;
«Пугают такие перемены в климате. Слишком аномальная погода в последние года. Сначала акулы, теперь летучие рыбы. Что дальше?»