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Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

«Скоро крокодилы по рекам поплывут»: необычное существо из тропиков нашли в Приморье

«Скоро крокодилы по рекам поплывут»: необычное существо из тропиков нашли в Приморье

29 августа 2024, 06:39
Удивительная летучая рыба замечена во Владивостоке. Жители Приморского края заявили, что южная особа прибыла в регион из-за глобальных перемен климата на Земле.
Сюжет
Зима

Экзотическая морская обитательница изумила отдыхающих в бухте Лазурная в дальневосточной столице.

Многие приморцы считают, что неместная чешуйчатая оказалась на шаморовском берегу неспроста. Всему виной аномально жаркий климат.

«У нас нынче жара, как в тропиках. Скоро крокодилы по рекам поплывут»;
«Готовим семена бананов на следующее лето»;
«Ой, я буду рада тропикам, лишь бы не зима по полгода»;
«Пугают такие перемены в климате. Слишком аномальная погода в последние года. Сначала акулы, теперь летучие рыбы. Что дальше?»
#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Климат#Рыбаки#Зима#Жара#Акулы#Аномалия#Бананы
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