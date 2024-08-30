Владивосток поборется за место среди интеллектуальных видов спорта на кубке ВЭФ

Всего в турнире принимает участие 32 игрока: 11 избранных (они прошли отборочные турниры) шахматистов с каждого региона Дальнего Востока, 11 иностранцев и 10-ка россиян — всех победителей всех открытых первенств страны. На кону призовой фонд в 3 000 000 рублей. Несмотря на то, что в турнире заявлен абсолютный рейтинг-фаворит схватка обещает стать не менее зрелищной, чем в прошлые годы — уверяют организаторы.