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Posted 31 августа, 12:14

Published 31 августа, 12:14

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

Август закончился красочно в Приморье

Насыщенно, как закат: Владивосток ярко проводил лето — фото

31 августа 2024, 12:14

Август закончился красочно в Приморье

Сегодня, 31 августа, в центре Владивостока развернулось массовое гуляние. Приморцы не только чудесно отметили День знаний, но и красиво проводили лето.
Сюжет
Дети

В дальневосточной столице прошел общегородской праздник в честь Дня знаний. Горожане и гости Владивостока с размахом отметили начало учебного года.

Затем отдыхающие наблюдали за невероятно красивым закатом. Он был таким же насыщенным, как и весь сегодняшний день в краевой столице.

Вечером огромное количество приморцев собралось на центральной площади на завершающем мероприятии празднества. Дети и их родители наслаждались выступлениями местных талантов и с нетерпением ждали появления хедлайнера вечера — Mary Gu.

Вот так Владивосток проводил лето, которое передало свои права осени. Совсем скоро в Приморском крае станет значительно прохладнее.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Дети#Праздник#День Знаний#Лето#Осень
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