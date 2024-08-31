Насыщенно, как закат: Владивосток ярко проводил лето — фото

Posted 31 августа, 12:14
Published 31 августа, 12:14
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В дальневосточной столице прошел общегородской праздник в честь Дня знаний. Горожане и гости Владивостока с размахом отметили начало учебного года.
Затем отдыхающие наблюдали за невероятно красивым закатом. Он был таким же насыщенным, как и весь сегодняшний день в краевой столице.
Вечером огромное количество приморцев собралось на центральной площади на завершающем мероприятии празднества. Дети и их родители наслаждались выступлениями местных талантов и с нетерпением ждали появления хедлайнера вечера — Mary Gu.
Вот так Владивосток проводил лето, которое передало свои права осени. Совсем скоро в Приморском крае станет значительно прохладнее.