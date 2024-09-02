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Хасян Забиров: Проект «Сухой порт» кратно увеличит обработку контейнерных поездов

Хасян Забиров: Проект «Сухой порт» кратно увеличит обработку контейнерных поездов

2 сентября 2024, 09:58
Проект по реконструкции железнодорожной станции Угловая поможет существенно увеличить объемы обработки грузов, перевозимых контейнерными поездами. Генеральный директор АО «УгольТранс» Хасян Забиров уверен, что это позволит эффективно достигать поставленных национальных целей.

Уже третий год на Дальнем Востоке по поручению президента России Владимира Путина реализуется программа повышения объемов вывоза контейнеров из портов ДФО. Как говорит Хасян Забиров, реализация проекта транспортно-логистического центра «Сухой порт» позволит значительно в этом продвинуться.

«29 сентября 2022 года на Дальнем Востоке на станции Находка был дан старт погрузке контейнеров в полувагоны парка нашей компании и формированию контейнерных поездов. А уже в ноябре впервые в истории Российских железных дорог в опытную перевозку в рамках подготовки МТУ (Технических условий перевозки контейнеров в инновационных полувагонах) отправились вагоны повышенной грузоподъемности. Всего за время реализации проекта, у истоков которого стояли наши компании, было погружено и перевезено уже более 220 000 контейнеров в полувагонах. Поставленная государством задача по вывозу контейнеров из портов Дальнего Востока — выполненяется», — сказал Хасян Забиров.

При этом, год от года эта работа растет. Если за три месяца 2022 года было перевезено 12 000 контейнеров (4 000 в месяц), а за 2023 год 105 000 контейнеров (8 800 в месяц), то в этом году уже более 100 000 контейнеров (более 13 000 в месяц).

«Наша работа позволяет освободить мощности Восточного полигона для перевозок десятков миллионов тонн грузов. А сегодня, Восточный полигон — это „дорога жизни“ для продукции предприятий России в ключевом для экспорта направлении стран Азиатско-Тихоокеанского региона», — отметил глава «Уголь Транс».

По его мнению, открытие новой очереди ТЛЦ «Сухой порт» становится еще одним важным шагом в решении задач, поставленных государством. Проделанная работа связывает ТЛЦ «Сухой порт» с АО «Далькомхолод», образуя единый мультимодальный складской комплекс.

«Она позволит кратно увеличить обработку контейнерных поездов на станции Угловая. Кроме всего прочего, это прекрасный пример синергии эффективного использования частного капитала, государственных усилий и всесторонней поддержки Российских железных дорог. Именно такая, большая общая работа позволяет нашей стране успешно справляться с любыми вызовами, уверенно идти вперед в достижении национальных целей развития», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, также, что «Уголь-Транс» обладает на Дальнем Востоке необходимым потенциалом обратной погрузки. Ежемесячно компания перевозит в Восточном направлении в среднем 16 000 вагонов.

«Более 80 процентов вагонов, которые мы используем в перевозках в Восточном направлении — инновационные. Компания постоянно увеличивает долю используемых на Восточном полигоне инновационных вагонов. При формирование контейнерных поездов из инновационных полувагонов установленный гарантийный участок безопасного проследования вагонов составляет 6 000 километров, при аналогичном показателе для вагонов стандартного парка в 2 300 километров. Это существенно ускоряет оборот вагонов и скорость доставки грузов за счет исключения технического обслуживания вагонов в пути следования. Кроме того, возможность использовать под обратную погрузку контейнеров вагонов повышенной грузоподъемности дает существенную экономию времени и ресурсов при переформировании составов после выгрузки в портах Дальнего Востока», — добавил Хасян Забиров.

Ранее мнение о том, что проект модернизации и реконструкции железнодорожной станции Угловая, которую реализует группа компаний «Аква Ресурсы», позволит значительно увеличить объемы обрабатываемых грузов и расширит возможности Восточного полигона, высказали сенатор Совета Федерации Людмила Талабаева, председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко и начальник Дальневосточной железной дороги Евгений Вейде.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что расширяя возможности железной дороги, увеличивая пропускную способность транспортной инфраструктуры, группа компания «Аква Ресурсы» вносит ощутимый вклад в развитие региона.

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