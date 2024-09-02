Хасян Забиров: Проект «Сухой порт» кратно увеличит обработку контейнерных поездов

При этом, год от года эта работа растет. Если за три месяца 2022 года было перевезено 12 000 контейнеров (4 000 в месяц), а за 2023 год 105 000 контейнеров (8 800 в месяц), то в этом году уже более 100 000 контейнеров (более 13 000 в месяц).