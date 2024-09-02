Константин Сиденко: Артём — город перспективных проектов и комфортной жизни

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Артём имеет богатую шахтёрскую историю и славные трудовые традиции. Самоотверженный труд, талант и энергия артемовцев вносят значительный вклад в развитие не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока.
«Сегодня этот город — важный промышленный и транспортный центр, территория реализации перспективных проектов и комфортной жизни. Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам и труженикам угольной отрасли. Ваша профессия требует огромного мужества и самоотверженности. Именно вашими руками создавалась слава Артёма, и ваш опыт бесценен для молодого поколения», — отметил Константин Сиденко.
Он пожелал всем жителям Артёма крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо родного города и всего Приморья. А также выразил уверенность в том, что совместными усилиями любые задачи будут решаться, а жизнь в Артёме станет ещё лучше и комфортнее.