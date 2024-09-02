Константин Сиденко: Артём — город перспективных проектов и комфортной жизни

Он пожелал всем жителям Артёма крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо родного города и всего Приморья. А также выразил уверенность в том, что совместными усилиями любые задачи будут решаться, а жизнь в Артёме станет ещё лучше и комфортнее.