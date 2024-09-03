Константин Шестаков: каждый школьник Владивостока должен знать о Муравьёве-Амурском

Обо всём этом шла речь в павильоне Объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева на ВЭФ. Директор музея Виктор Шалай рассказал о том, что во Владивосток наконец вернулась уникальная реликвия — серебряный венок с могилы графа в Париже. Он был установлен там в 1908 году делегацией приамурских городов. Надпись на венке гласила: «От городов Приморской области — Хабаровска, Владивостока и Никольска-Уссурийского, — графу Муравьёву-Амурскому. 1858–1908». Венок считался утерянным, а теперь — благодаря усилиям представителей государства и бизнеса — вернулся в наш город и станет частью экспозиции музея.