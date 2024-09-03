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Уникальная реликвия — венок графа Муравьёва-Амурского — вернулась во Владивосток

Константин Шестаков: каждый школьник Владивостока должен знать о Муравьёве-Амурском

3 сентября 2024, 07:37
Фото: shestakovblog

Уникальная реликвия — венок графа Муравьёва-Амурского — вернулась во Владивосток

В школах Владивостока будет запущен уникальный проект по изучению жизни и деятельности графа Николая Муравьева-Амурского, генерал-губернатора Восточной Сибири, человека, благодаря которому на карте мира появился Владивосток. Проект запустят по инициативе главы краевого центра Константина Шестакова.

Кроме того, глава Владивостока выступил с инициативой создать дальневосточный праздник — день, который будут отмечать сразу в трёх крупных городах ДФО: Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске. И датой праздника должно стать 23 августа — день рождения Николая Николаевича Муравьёва-Амурского.

— Те решения, которые воплощались в жизнь благодаря дипломатическому таланту и патриотизму графа, самым прямым образом повлияли на формирование нашей страны, на появление русского Дальнего Востока, — сказал Константин Шестаков. — И мы вместе с командой музея и учителями истории города создадим проект, который будет рассказывать школьникам города о той работе, которую проводил Николай Николаевич на Дальнем Востоке. Это важно, чтобы каждый школьник, который в будущем своими трудами будет прославлять наш город и Дальний Восток, видел ориентир: фантастически профессиональных людей, которые своими делами, своим служением прославляли и развивали регион, и понимал — что нужно сделать, чтобы быть заметным в истории.
Видео: shestakovblog

Обо всём этом шла речь в павильоне Объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева на ВЭФ. Директор музея Виктор Шалай рассказал о том, что во Владивосток наконец вернулась уникальная реликвия — серебряный венок с могилы графа в Париже. Он был установлен там в 1908 году делегацией приамурских городов. Надпись на венке гласила: «От городов Приморской области — Хабаровска, Владивостока и Никольска-Уссурийского, — графу Муравьёву-Амурскому. 1858–1908». Венок считался утерянным, а теперь — благодаря усилиям представителей государства и бизнеса — вернулся в наш город и станет частью экспозиции музея.

Фото: shestakovblog
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