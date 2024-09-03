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Posted Вчера, 23:48

Published Вчера, 23:48

Modified Вчера, 23:58

Updated Вчера, 23:58

Жители Владивостока дали старт 3-му международному шахматному турниру на Кубок ВЭФ

Жители Владивостока дали старт 3-му международному шахматному турниру на Кубок ВЭФ

2 сентября 2024, 23:48
Фото: АНО «ДВ-Интеллект»
Горожане вырвали из рук международных гроссмейстеров сразу две победы
Сюжет
Шахматы

Во Владивостоке на спортивной набережной состоялось торжественное открытие третьего международного шахматного турнира на Кубок ВЭФ. Жители и гости города приветствовали приглашенных гостей и гроссмейстеров мировой величины: чемпиона России Владислава Артемьева, чемпиона Республики Беларусь Максима Царука, индийского гроссмейстера Абхиманью Пураник и других участников турнира.

«Сейчас в России мало таких масштабных международных турниров, поэтому внимание интеллектуального сообщества России и мира буквально приковано к Владивостоку. Турнир проходит третий год и неизменно уровень игроков, спортивного накала, масштаб городской программы растет», — заявил на открытии главный судья Кубка ВЭФ Артем Ахметов.

Одним из главных достижений турнира в 2024 году стало расширение городской программы. По словам организаторов турнира, «ДВ-Интеллект», в прошлом году в открытых мероприятиях с приглашенными гроссмейстерами приняли участие 2 000 человек, за трансляцией наблюдали не менее 100 тысяч россиян, в этом году — план увеличить число вовлеченных вдвое.

«Мы очень благодарны команде организаторов, которые с такой динамикой и усердием развивают шахматы во Владивостоке, показывают наш город знаменитым игрокам. В этом году городская программа развернется в павильоне на Семи Сопках Набережной Владивостока, Пушкинском театре ДВФУ. Включит в себя музыкальный концерт, зрелищное шоу — суперфинал, централизованную трансляцию. Желаем игрокам удачи, а жителям Владивостока найти возможность присоединиться к программе», — рассказал на открытии заместитель главы Владивостока Максим Акульшин.

После церемонии открытия в интеллектуальном павильоне АНО «ДВ-Интеллект» состоялась игра суперблиц с гроссмейстерами. Жители Владивостока сыграли с чемпионом России, одним из сильнейших игроков мира — Владиславом Артемьевым и чемпионом Республики Беларусь Максимом Царуком. У любителей было 5 минут на партию, у профессионалов по одной. Жители Владивостока выдержали испытание достойно: победу над белорусским гроссмейстером одержала кмс по шахматам из Приморья Дарья Петько, а вот супергроссмейстеру Артемьеву шах и мат поставил бизнесмен из Владивостока Дмитрий Иванов.

Программа Кубка Восточного экономического форума по шахматам для горожан опубликована на сайте, участие бесплатное, необходима лишь предварительная регистрация поскольку количество мест ограничено www.forumvostokchess.ru

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