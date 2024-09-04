Суд удовлетворил требования приморского предпринимателя против Марии Соловьенко

Ответственности за такие высказывания как «урка» и «уголовник» Марии Дмитриевне избежать удалось, так как у публичных лиц, как признал суд, более высокий предел допустимого уровня критики, а вот второй пункт, который истец выдвинул на обсуждение — суд счел обоснованным. Соловьенко, как сказано в судебном решении, сообщила, что «Грицишин не выплатил долг староверам и его не могут найти приставы». Суд принял во внимание, что долг Грицишина, согласно данным ФССП, планомерно уменьшается, а значит, та фраза, смысл которой сводится к тому, что Грицишин скрывается от приставов, действительности не соответствует.