Девушка и старик: неравный брак заключили во Владивостоке

Posted 12 сентября, 04:03
Published 12 сентября, 04:03
Modified 12 сентября, 05:50
Updated 12 сентября, 05:50
В грядущие субботу и воскресенье Приморская сцена Мариинского театра представит публике премьеру оперы-буфф Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале» (12+). Это одна из самых популярных итальянских опер в мире — весёлая, поучительная, искромётная и в то же время заставляющая о многом задуматься.
Историю о том, как немолодой богатей решил жениться на юной девушке и чем в итоге всё это обернулось, в Мариинском театре была поставлена еще в 80-х годах прошлого века Юрием Александровым. И вот — к 180-летию оперы — спектакль решено было вернуть на сцену. Сделать это доверили Илье Устьянцеву, который поставил «Дона Паскуале» в 2022 году на исторической сцене, а теперь и на Приморской сцене Мариинского театра.
— В свое время, работая над постановкой «Дона Паскуале», Юрий Александров с коллегами тщательно прорабатывали каждый образ, каждый характер. И мы с большим уважением, с трепетом восстанавливали оперу, опираясь в том числе на фотографии, которые делались в 1980 году. И, разумеется, на музыку Доницетти. Наша главная задача была простой — чтобы публика получила удовольствие. Я думаю, что спектакль должен состояться, что он вызовет добрый откликом в душе у каждого, кто будет в зале, — сказал Илья Устьянцев.
В работе над постановкой принимала участие народная артистка России, солистка Мариинского театра Ольга Кондина. Она щедро делилась с вокалистами Приморской сцены Мариинского театра секретами мастерства.
— Я счастлива, что удалось поработать во Владивостоке, что судьба свела меня с молодыми солистами, — сказала Ольга Дмитриевна. — Когда опера в 1980 году ставилась в Мариинском театре, я пела в этой постановке. И была рада передать все нюансы, все детали исполнения партий. Особенность «Дона Паскуале» в том, что это чистое бельканто (бельканто — от итальянского «красивое пение» — техника виртуозного исполнения арий, при которой исполнитель свободно извлекает насыщенный звук, плавно переходит от одной ноты к другой, сохраняет ровный голос и мягкий тембр во всех регистрах. — прим. ред). Добиться слияния голосов, полной гармонии непросто, но я отмечу, что солисты Приморской сцены очень стараются, они большие молодцы и я уверена, что опера будет иметь огромный успех.
История о том, как молодым влюбленным удалось — с помощью друзей — провести старого ловеласа и стать счастливыми, — яркая, интересная, эмоциональная, и работать над постановкой «Дона Паскуале» было большим удовольствием, отметил солист Приморской сцены Мариинского театра Илья Астафуров.
— Музыка Доницетти всем очень близка, в сути родная. И композитор раскрыл всю палитру человеческих эмоций, качеств, сделал оперу очень живой с драматической точки зрения, и все это вместе просто удивительно, — сказал Илья Астафуров. — Что же касается бельканто, то то мы очень постараемся достичь этого эффекта. Спасибо нашим коллегам, педагогам из Санкт-Петербурга, которые очень нам помогли.
За дирижёрским пультом в день премьеры — 14 сентября — будет стоять Душан Вилич, в спектакле заняты ведущие солисты оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра.