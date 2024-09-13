Во Владивостоке прошла премьера фильма «9 секунд»

После просмотра гости мероприятия смогли увидеть, как Бато и Дмитрий Певцов оставили свои отпечатки рук на Аллее звезд у кинотеатра «Океан», тем самым пополнив коллекцию знаменитостей и сделав этот вечер еще более запоминающимся.