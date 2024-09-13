Во Владивостоке прошла премьера фильма «9 секунд»

Posted 13 сентября, 10:38
Published 13 сентября, 10:38
Modified 15 сентября, 13:11
Updated 15 сентября, 13:11
Премьера фильма «9 секунд» привлекла внимание зрителей и поклонников киноискусства. Одной из изюминок вечера стало исполнение песни из фильма, написанной моряком Тихоокеанского флота, в исполнении известного актера Дмитрия Певцова. Его выступление вызвало бурные аплодисменты и создало атмосферу настоящего праздника для всех присутствующих.
«Это не тот фильм, во время которого стоит жрать поп-корн и запивать колой. Поверьте, этот фильм стоит того, чтобы войти в ваше сердце», — отметил Певцов, подчеркивая глубокий смысл и эмоциональную нагрузку картины.
После просмотра гости мероприятия смогли увидеть, как Бато и Дмитрий Певцов оставили свои отпечатки рук на Аллее звезд у кинотеатра «Океан», тем самым пополнив коллекцию знаменитостей и сделав этот вечер еще более запоминающимся.