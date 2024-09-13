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Posted 13 сентября, 10:38

Published 13 сентября, 10:38

Modified 15 сентября, 13:11

Updated 15 сентября, 13:11

Во Владивостоке прошла премьера фильма «9 секунд»

Во Владивостоке прошла премьера фильма «9 секунд»

13 сентября 2024, 10:38
Сюжет
Новинки кино
13 сентября в кинотеатре «Океан» во Владивостоке состоялась долгожданная премьера фильма «9 секунд», на которой гостей порадовала живая музыка и звездные гости.

Премьера фильма «9 секунд» привлекла внимание зрителей и поклонников киноискусства. Одной из изюминок вечера стало исполнение песни из фильма, написанной моряком Тихоокеанского флота, в исполнении известного актера Дмитрия Певцова. Его выступление вызвало бурные аплодисменты и создало атмосферу настоящего праздника для всех присутствующих.

«Это не тот фильм, во время которого стоит жрать поп-корн и запивать колой. Поверьте, этот фильм стоит того, чтобы войти в ваше сердце», — отметил Певцов, подчеркивая глубокий смысл и эмоциональную нагрузку картины.

После просмотра гости мероприятия смогли увидеть, как Бато и Дмитрий Певцов оставили свои отпечатки рук на Аллее звезд у кинотеатра «Океан», тем самым пополнив коллекцию знаменитостей и сделав этот вечер еще более запоминающимся.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Новинки кино
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