Антон Волошко помог родным участников СВО в решении их проблемных вопросов

Posted 16 сентября, 07:49
Published 16 сентября, 07:49
Modified 16 сентября, 07:59
Updated 16 сентября, 07:59
Приём граждан Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко провёл вместе с уполномоченным по правам человека в регионе Юрием Мельниковым.
На личный приём обратилась жительница Дальнегорска, попросила содействия в лечении и медицинской реабилитации сына, раненного в зоне спецоперации. Директор школы № 11 из Артёма ходатайствовал о выделении места в общежитии студентке 4-го курса ДВФУ, отец которой также сражается на СВО.
«Казалось бы, не слишком значительные вопросы — для тех, кто не сталкивался с такими ситуациями. Мы включились в их решение. В ДВФУ удалось договориться, чтобы дочь нашего защитника Отечества получила место в общежитии. Спасибо за это ректору Борису Коробцу. Заодно решили аналогичные вопросы и по детям других участников спецоперации, которые учатся в университете. А по бойцу с ранением уже сегодня вышли на контакт с прокуратурой Восточного военного округа, чтобы выяснить все детали и обеспечить необходимую операцию и дальнейшее восстановление нашему земляку», — уточнил Антон Волошко.
Он добавил, что сейчас все усилия общества и государства направлены на то, чтобы максимально помогать участникам СВО и их семьям, ветеранам спецоперации в решении возникающих у них вопросов медицинского обеспечения, бытового, социального характера и многих других.
Отметим, что всесторонняя поддержка участников СВО и семей военнослужащих является ключевым направлением реализации Народной программы Единой России. Приморские активисты партии на всех уровнях активно взаимодействуют с различными волонтёрскими объединениями в регионе для совместной работы в этом направлении.