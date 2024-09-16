Антон Волошко помог родным участников СВО в решении их проблемных вопросов

«Казалось бы, не слишком значительные вопросы — для тех, кто не сталкивался с такими ситуациями. Мы включились в их решение. В ДВФУ удалось договориться, чтобы дочь нашего защитника Отечества получила место в общежитии. Спасибо за это ректору Борису Коробцу. Заодно решили аналогичные вопросы и по детям других участников спецоперации, которые учатся в университете. А по бойцу с ранением уже сегодня вышли на контакт с прокуратурой Восточного военного округа, чтобы выяснить все детали и обеспечить необходимую операцию и дальнейшее восстановление нашему земляку», — уточнил Антон Волошко.