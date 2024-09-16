Строительно-монтажные работы второй очереди ведутся на Партизанской ГРЭС

В настоящее время строители ведут монтаж металлоконструкций каркасов зданий объединенного вспомогательного корпуса и служебно-технического здания цеха топливоподачи. Завершается строительство здания стоянки и мастерской бульдозеров, разрабатываются котлованы под расширяемую часть топливоподачи. На объекте ведется строительство железнодорожных путей с комплексом разгрузки вагонов и размораживающего устройства. Началось бетонирование фундамента турбоагрегата №1.

На площадку строительства поступает основное генерирующее оборудование российского производства. Уже поступило 80% котла №1, остальная часть ожидается в 4 квартале. На заводах для Партизанской ГРЭС уже изготовлено 60% турбины №1, 20% турбины №2, 15% котла №2.