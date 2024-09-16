Строительно-монтажные работы второй очереди ведутся на Партизанской ГРЭС

Posted 16 сентября, 03:24
Published 16 сентября, 03:24
Modified 16 сентября, 03:26
Updated 16 сентября, 03:26
Расширение мощностей ПГРЭС является одним из шести проектов, реализуемых Группой РусГидро в рамках государственной программы по развитию тепловой электроэнергетики Дальнего Востока с целью замещения изношенных мощностей и обеспечения энергоснабжением новых потребителей, таких как Восточный полигон РЖД. Общая электрическая мощность этих энергообъектов составит 2,1 ГВт, тепловая мощность — более 2500 Гкал/ч.
В соответствии с заданием на проектирование установленная электрическая мощность расширяемой части составляет 280 МВт (два энергоблока по 140МВт), объем производства — 1643,5 тыс. МВт*ч/год.
Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.
На площадке строительства работает более 600 работников. Уже построен вахтовый поселок с четырьмя блочно-модульными двухэтажными зданиями на 1100 человек для проживания строительного персонала.
Практически завершено строительство объектов первого этапа, среди которых материальный склад, центральная ремонтная мастерская, насосная дизельного топлива с резервуарами, мастерская по обслуживанию локомотивов, магнезитная установка, пробоотборный комплекс. Построена новая дымовая труба высотой 150 м, на нее нанесена маркировка, установлены заградительные огни. Энергостроители смонтировали и включили в работу трансформаторную подстанцию КТПН-7 как дополнительный источник электроснабжения объектов строительства. Разработаны котлованы под башенные градирни, завершен фундамент дробильного корпуса. Уже возведен каркас котлоагрегата №1, в конвективную шахту котлоагрегата установлены кубы воздухоподогревателей, начался монтаж панелей топочных экранов.
В настоящее время строители ведут монтаж металлоконструкций каркасов зданий объединенного вспомогательного корпуса и служебно-технического здания цеха топливоподачи. Завершается строительство здания стоянки и мастерской бульдозеров, разрабатываются котлованы под расширяемую часть топливоподачи. На объекте ведется строительство железнодорожных путей с комплексом разгрузки вагонов и размораживающего устройства. Началось бетонирование фундамента турбоагрегата №1.
На площадку строительства поступает основное генерирующее оборудование российского производства. Уже поступило 80% котла №1, остальная часть ожидается в 4 квартале. На заводах для Партизанской ГРЭС уже изготовлено 60% турбины №1, 20% турбины №2, 15% котла №2.