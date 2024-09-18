Александр Ролик: «Реализация мастер-планов развития городов Приморья начинается с важ

Posted 18 сентября, 02:10
Published 18 сентября, 02:10
Modified 18 сентября, 02:12
Updated 18 сентября, 02:12
Сенатор Александр Ролик рассказал, что администрации Владивостока удалось включить данный объект в мастер-план развития города. Средства на капремонт выделило Правительство Приморья в рамках специального казначейского кредита.
«Выполнена основная часть работ по капитальному ремонту учебного корпуса, столовой, клуба. Здания полностью преобразились. Сейчас ведутся отделочные работы. Рядом возводятся три плоскостных спортсооружения. Важно, что при этом учтены пожелания родителей и педагогов. Строители обещают завершить капремонт до конца года. В лицей уже поступает новая мебель и другое современное школьное оборудование», — отметил сенатор.
Такое обновление инфраструктуры предусмотрено Народной программой партии «Единая Россия», включающей современный капитальный ремонт образовательных учреждений, который соответствует стандартам.
Сенатор подчеркнул, что Приморский край активно участвует в федеральной программе по капитальному ремонту и реконструкции действующих школ.
«Это очередной наглядный пример такой работы. Трудно переоценить значение этого социального объекта для отдаленного от центра города микрорайона, где идет активное жилищное строительство. В лицее № 3 Владивостока сегодня учатся более 640 детей и ввод в строй обновленных корпусов значительно разгрузит небольшое здание лицея на ул. Опорной, которое сейчас перегружено. Завершение капитального ремонта с нетерпением ждут родители, педагоги и дети. Для жителей также важно, что реализация масштабного мастер-плана развития Владивостока начинается с необходимых людям социальных объектов, которые непосредственно влияют на качество жизни».