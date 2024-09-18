Александр Ролик: «Реализация мастер-планов развития городов Приморья начинается с важ

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Сенатор РФ — представитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края Александр Ролик совместно с первым заместителем главы Владивостока Сергеем Дмитриенко проверил, как идет капитальный ремонт комплекса зданий Общеобразовательного лицея №3 в мкр. Садгород столицы Приморья