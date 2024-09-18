Подошва утюга: что это, какой она бывает, как её чистить

Знание о том, из чего состоит утюг и как за ним ухаживать, позволит выбрать подходящую модель и продлить её срок службы. Правильный уход за любыми бытовыми приборами будет залогом их надёжной и безопасной эксплуатации, особенно когда речь идёт о таких часто используемых, как эти.