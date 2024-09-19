Отдых с умом: шахматные турниры и тренировки, интеллектуальные квизы и многое другое

Posted 19 сентября, 04:22
Published 19 сентября, 04:22
Modified 19 сентября, 04:24
Updated 19 сентября, 04:24
Любой желающий может здесь сыграть в шашки, сеги, го, шахматы развлечься настольными играми или научиться самостоятельно их создавать, а также посетить творческую встречу, а вечером посмотреть кино. В павильон можно приходит как компанией, так и одному — здесь всегда найдется занятие на любой вкус.
Центр интеллектуальных компетенций работает шесть дней в неделю (выходной — понедельник): в будни с 14:00 до 22:00 и в выходные — с 12:00 до 22:00.
Каждое воскресенье в павильоне проводятся турниры, зарегистрироваться можно на месте или на сайте организаторов dv-intellect.ru. Победителей награждают подарками и денежными призами. Здесь можно встретить опытных шахматистов, призёров и чемпионов игр разного уровня.
Вместе с тем, возможность играть с лучшими шахматистами Дальнего Востока и России открыта всем желающим в онлайн-формате. Шахматный клуб «ДВ-Интеллект» на платформе LiChess уже насчитывает более 3 500 участников. Турниры проходят еженедельно. Для жителей Дальнего Востока существует свой призовой фонд и система мотивации. Лучшие игроки получают путёвки на турниры, принимают участие в Кубке Восточного экономического форума.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Автор и оператор проекта — АНО «ДВ-Интеллект». Участвовать в жизни проекта ДВ-Интеллект во Владивостоке могут все желающие. Мероприятия, турниры, обучение шахматам, игры и викторины — бесплатны для горожан.