Владыка Приморской митрополии рассказал об освящении Спасо-Преображенского собора

С момента первого освящения собор претерпел значительные изменения. Были завершены работы по внутренней росписи, установлены новые иконостасы и благоукрашены алтарные части. В своей работе мастера опирались на иконографию Спаса-на-Крови, однако классические сюжеты Евангелия выполнены не в мозаике, как в петербургском храме, а трудоемким методом золочения фона. Теперь результаты этой впечатляющей работы смогут оценить и прихожане.