Владыка Приморской митрополии рассказал об освящении Спасо-Преображенского собора

Posted 24 сентября, 00:32
Published 24 сентября, 00:32
Modified 24 сентября, 00:34
Updated 24 сентября, 00:34
На этой неделе, 29 сентября, станет знаменательным днем для жителей Владивостока и всех верующих: состоится Великое освящение Спасо-Преображенского собора, главного храма Приморья.
Это событие станет важной вехой в истории Православной церкви на Дальнем Востоке. Великое освящение — это не просто церемония, но и конечная точка многолетних трудов по возведению и благоукрашению собора.
Именно так говорит Владыка:
«Любое освящение храма — это событие, которое вносит духовное укрепление и надежду, объединяет прихожан и привлекает новые души под церковные своды».
Верующие ждут этого момента с особым трепетом, ведь собор — это «дом Божий», место, где они могут обрести утешение и духовную поддержку.
Чин Великого освящения взял на себя митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Этот выбор обусловлен его высоким духовным авторитетом и многолетним опытом в церковной жизни.
«Митрополит Павел является постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви, а его мудрость и глубокие знания о православной традиции делают его подходящей фигурой для такого важного события», — отметил Владыка
Прошлогодняя церемония освящения являлась предварительной и включала в себя освящение только маловажных частей и элементов храма. Великое освящение же подразумевает полное освящение всего соборного комплекса.
«В прошлом году на праздник Преображения, 19 августа, собор был освящен по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Но это было малое освящение, с которого началась богослужебная жизнь в соборе. Великое освящение отличается тем, что наряду с молитвами, будут заложены святые мощи в основании трех престолов нашего собора», — поясняет Владыка.
С момента первого освящения собор претерпел значительные изменения. Были завершены работы по внутренней росписи, установлены новые иконостасы и благоукрашены алтарные части. В своей работе мастера опирались на иконографию Спаса-на-Крови, однако классические сюжеты Евангелия выполнены не в мозаике, как в петербургском храме, а трудоемким методом золочения фона. Теперь результаты этой впечатляющей работы смогут оценить и прихожане.
Владыка рассказывает:
«Мы надеемся, что после освящения будут продолжены работы по созданию настенных росписей. Храм должен привлекать своей красотой и тем, кто только начинает путь к вере».
В соборе также появилось несколько новых помещений для духовно-просветительской работы и временное кафе для прихожан.
«С этого дня богослужения ежедневно совершаются таинства церкви. Также нашим горожанам полюбились крестины. Многие приходят венчаться. За год собор обрел особое место в жизни верующих. Во внутреннем убранстве появились новые иконы, прежние были обновлены. Кроме того, был значимо улучшен организационный аспект церковной жизни», — подчеркнул Владыка.
Какая программа ждет прихожан в день Великого освещения?
Церемония начнется в 8:45 с крестного хода вокруг собора. Затем пройдет праздничная Божественная литургия, после которой состоится награждение благотворителей и участников строительства. Особое внимание будет уделено торжественному открытию Духовно-просветительского центра «Преображение».
«Мы надеемся, что этот центр станет важным элементом церковной жизни, способствующим духовному и образовательному развитию нашего сообщества. Наша цель — сделать храм светлым, уютным и привлекательным для всех, кто ищет путь к Богу. Надеемся, что благоукрашение собора будет радовать всех и привлекать новых прихожан под его своды», — добавил Владыка