Поздравление председателя Думы Владивостока Андрея Брика с Днём учителя

Posted 30 сентября, 22:54
Published 30 сентября, 22:54
Modified 1 октября, 00:25
Updated 1 октября, 00:25
Профессия учителя была и остается одной из самых уважаемых и значимых, ведь на вас лежит огромная ответственность за будущее подрастающего поколения, а значит - за будущее нашей страны.
Дело, которому вы служите, требует от каждого из вас глубоких и разносторонних знаний, широкого кругозора, эрудиции, педагогического мастерства, творческого подхода к делу. Вы в полной мере обладаете высокими профессиональными и личными качествами, о чем говорят присвоенные вам правительственные награды, почётные звания, высокие квалификационные категории, победы в конкурсах профессионального мастерства, а главное – успехи ваших учеников.
Развитие образования - всегда было и остается одним из главных приоритетов Думы города Владивостока. Почти половина бюджета Владивостокского городского округа направляется на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, строительство новых школ, обеспечение их безопасности, повышение квалификации педагогов, социальную поддержку молодых учителей.
Депутаты Думы постоянно взаимодействуют с образовательными учреждениями на своих избирательных округах, оказывают помощь в решении актуальных вопросов.
Благодарю вас за подвижнический труд, энтузиазм, огромную самоотдачу, умение заинтересовать учащихся в получении новых знаний, за сохранение связи и преемственности поколений, воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к Родине.
Особая признательность ветеранам педагогического труда, вы – пример добросовестного труда, мудрости, верности своему призванию!
Желаю вам профессиональных достижений, воплощения в жизнь намеченных планов, крепкого здоровья, благополучия, добра и мира!
Председатель Думы города Владивостока А.П. Брик
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