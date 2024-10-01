Поздравление председателя Думы Владивостока Андрея Брика с Днём учителя

Дело, которому вы служите, требует от каждого из вас глубоких и разносторонних знаний, широкого кругозора, эрудиции, педагогического мастерства, творческого подхода к делу. Вы в полной мере обладаете высокими профессиональными и личными качествами, о чем говорят присвоенные вам правительственные награды, почётные звания, высокие квалификационные категории, победы в конкурсах профессионального мастерства, а главное – успехи ваших учеников.