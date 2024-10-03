Даже катера стоят в пробках во Владивостоке — фото

Posted 3 октября, 10:05
Published 3 октября, 10:05
Modified 4 октября, 03:35
Updated 4 октября, 03:35
В пробке перед железнодорожным переездом во Владивостоке застряла даже лодка. Плавсредство перевозили на автоприцепе, и затор не миновал даже его.
Увидеть огромный катер среди автомобилей всего в паре сотен метров от жилых домов удастся не каждый день. Некоторых горожан такое соседство в пробке очень удивило.
Громада возвышалась над малолитражками и джипами довольно долго.
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