zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 10:05

Published 3 октября, 10:05

Modified 4 октября, 03:35

Updated 4 октября, 03:35

Даже катера стоят в пробках во Владивостоке — фото

Даже катера стоят в пробках во Владивостоке — фото

3 октября 2024, 10:05
Сюжет
Пробка
Жители Владивостока заметили в пробке прицеп с довольно большим катером.

В пробке перед железнодорожным переездом во Владивостоке застряла даже лодка. Плавсредство перевозили на автоприцепе, и затор не миновал даже его.

Увидеть огромный катер среди автомобилей всего в паре сотен метров от жилых домов удастся не каждый день. Некоторых горожан такое соседство в пробке очень удивило.

Громада возвышалась над малолитражками и джипами довольно долго.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Трасса#Пробка#Горожане#Самолет#Лодка#Жилые дома#Катер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: [email protected] 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: [email protected] 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика