Что общего у Пушкина и боксеров Приморья: ответ найден в одном из парков Дальнегорска

Posted 4 октября, 03:05
Published 4 октября, 03:05
Modified 4 октября, 03:35
Updated 4 октября, 03:35
В октябре 2023 года в Дальнегорске реконструировали парк имени Пушкина. Обновленное общественное пространство сразу же полюбилось приморцами. Ведь зона отдыха стала не только красивее, но и комфортнее для горожан.
Теперь в парке есть все для идеального времяпрепровождения. Рабочие заасфальтировали дорожки, установили лавочки, потрудились над освещением и озеленением территории. Еще здесь есть детская площадка и модульный туалет.
В теплое время года гуляющих радует фонтан с цветовой подсветкой и музыкой. К слову, он все еще работает, несмотря на похолодание по всему краю. Сейчас в парке можно насладиться настоящим буйством красок, — красно-желтая листва украшает деревья и создает чудесную осеннюю атмосферу.
К слову, губернатор Приморского края Олег Кожемяко контролировал процесс преображения территории.
«Дальнегорцы уже с удовольствием гуляют здесь. Радует, что есть люди, которые активно участвуют в организации благоустройства», — отметил глава региона.
Более того, в парке функционирует спортивный комплекс с тренажерным залом, где тренируются юные боксеры.
«Такой комплекс давно нужен Дальнегорску, где активно развивается спорт. Местный тренер по боксу Алексей Зайцев успешно готовит юных чемпионов, которые занимают призовые места на состязаниях мирового и российского уровня», — подчеркнул Олег Кожемяко.
Общественное пространство обновили благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». По этой же программе во Владивостоке появится новая зона отдыха на Кирова.
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