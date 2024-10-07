Президент РФ Владимир Путин проведет день рождения в рабочей обстановке

Стоит отметить, что президент не впервые посвящает свой день рождение работе. В 2020 году Владимир Путин провел более десятка международных разговоров перед тем, как провести время в кругу близких в честь праздника. В 2021 году на 7 октября выпало оперативное совещание с членами Совбеза. В 2022 году 70-летие лидера страны прошло на саммите. В 2023 году в день рождения главы государства стартовали поставки российского газа в Узбекистан через Казахстан, в честь важного события Владимир Путин пригласил лидеров обеих стран на обед в свою резиденцию.