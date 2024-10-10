Хорольские школьники получили впечатления от поездки в приморскую столицу

Posted 9 октября, 22:56
Published 9 октября, 22:56
Modified 9 октября, 22:58
Updated 9 октября, 22:58
Экипаж флагмана Тихоокеанского флота — гвардейского ракетного крейсера «Варяг» — радушно встретил гостей. В рамках профориентации подростки посмотрели, что такое офицерские будни, узнали про боевую мощь корабля, его военное оснащение, прошлись по палубе и почерпнули много информации об истории крейсера.
После экскурсии прошла встреча с депутатом Законодательного Собрания, трехкратным чемпионом мира по кикбоксингу, заслуженным мастером спорта РФ Александром Захаровым. Парламентарий рассказал, как начался его путь в большой спорт. Как он, простой мальчишка из обычной семьи, в 11 лет пришёл в секцию кикбоксинга в родной школе. А потом, преодолевая жизненные невзгоды и препятствия, шёл к своей большой мечте — стать чемпионом с мировым именем.
«В очередной раз, встречаясь с нашим подрастающим поколением, рассказывая им историю своей жизни, хочу подчеркнуть, что в этой жизни всё возможно. Главное, стремиться, идти к намеченной цели, не сдаваться, ну и, конечно же, любить то, чем занимаешься. Для меня спорт стал не только любимым делом, но и „путевкой“ в жизнь», — отметил куратор федерального партпроекта «Детский спорт» на территории Приморского края Александр Захаров.
Расширить профориентационные возможности, которые помогут школьникам определиться с будущей профессией — одна из задач народной программы «Единой России». Она реализовывается в том числе через партийные мероприятия: встречи школьников с депутатами и молодыми специалистами.
«В сельской глубинке многие дети не могут в полной мере ознакомиться со всем разнообразием мира профессий. Поэтому мы проводим такие профориентационные встречи во Владивостоке, где ребята не только видят для себя новые возможности, но и общаются с интересными, состоявшимися людьми, которые служат для них вдохновляющим примером», — рассказала руководитель фонда «Новая жизнь — другое зрение» Елена Андреевская.
После встречи школьники направились на экскурсию в мультимедийный парк «Россия — моя история», где так же провели время не только интересно, но и с пользой.