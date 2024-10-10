Хорольские школьники получили впечатления от поездки в приморскую столицу

«В очередной раз, встречаясь с нашим подрастающим поколением, рассказывая им историю своей жизни, хочу подчеркнуть, что в этой жизни всё возможно. Главное, стремиться, идти к намеченной цели, не сдаваться, ну и, конечно же, любить то, чем занимаешься. Для меня спорт стал не только любимым делом, но и „путевкой“ в жизнь», — отметил куратор федерального партпроекта «Детский спорт» на территории Приморского края Александр Захаров.