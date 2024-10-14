Лучшие провайдеры в Краснодаре: каким компаниям доверяют пользователи

Цены на интернет в Краснодаре варьируются в зависимости от провайдера, скорости подключения и дополнительных услуг. Средняя стоимость тарифов на домашний интернет колеблется от 350 до 600 рублей в месяц за скорости от 50 до 100 Мбит/с. Более высокие тарифы с максимальной скоростью (до 500 Мбит/с) могут стоить до 1000 рублей в месяц. В пакет могут быть включены дополнительные услуги (цифровое телевидение или облачные сервисы).