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Posted 14 октября, 23:30

Published 14 октября, 23:30

Modified 14 октября, 23:32

Updated 14 октября, 23:32

Первый межконфессиональный форум прошёл в Приморском крае

Митрополит Владимир: в Россию пытаются ввезти чуждый культурно-исторический код

14 октября 2024, 23:30

Первый межконфессиональный форум прошёл в Приморском крае

Сюжет
Закон
Первый Приморский межконфессиональный форум (16+) прошёл во Владивостоке в правительстве региона. Собравшиеся обсуждали ситуацию с трудовой миграцией, складывающуюся не только в крае, но и в стране.

Участие в форуме приняли губернатор Приморья Олег Кожемяко, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, главы и представители региональных органов исполнительной власти, министерств и ведомств, религиозных и общественных организаций, национальных общин, проживающих на территории Приморья.

Одним из основных выступлений на форуме стал доклад митрополита Владивостокского и Приморского Владимира «Традиционные религии и их роль в укреплении духовно-нравственных ценностей» (16+).

В своём выступлении владыка назвал текущую миграционную ситуацию в Приморье непростой и отметил, что требуются общие решения, совместное взаимодействие государственных, общественных институтов, а также традиционных религиозных общин для того, чтобы исправить положение дел.

Он подчеркнул: чем больше приезжающие на работу в наш край (и в страну в целом) граждане бывшего СССР совершают тяжких преступлений на территории гостеприимно принимающей их России, тем выше поднимается в обществе градус социальной напряжённости.

— Многим памятны трагические события весны этого года, связанные с кровавым терактом в «Крокус Сити Холле» в Москве, — отметил докладчик, назвав и другие резонансные (в том числе совершённые в Приморском крае) преступления, фигурантами которых становились приехавшие в наш край якобы на работу граждане бывших союзных республик. — Случаи нарушения закона такими людьми в отношении женщин, детей и пожилых приморцев, а зачастую и попросту хамское поведение на бытовом уровне получают широкий общественный резонанс, вызывают справедливое негодование у наших сограждан. Новостная повестка переполнена такими сообщениями. Поражает при этом практически полное отсутствие раскаяния у самих преступников — всё это позволяет составить психологический портрет людей, приезжающих в Россию на заработки.

Митрополит Владимир призвал участников форума перестать закрывать глаза на очевидный факт: почти в ста процентах случаев приезжающие в Россию «подзаработать» жители бывших союзных республик отнюдь не намерены интегрироваться в российское общество, в их планы никоим образом не входит адаптация к историко-культурным особенностям и традициям нашей страны, даже если они и стремятся получить российское гражданство.

— По сути, это психология кочевников, являющих потребительское и варварское отношение ко всему, что для нас дорого и значимо, что составляет основу бытия русского народа, — отметил владыка.

Также выступающий ясно вычленил и тот факт, что проблема, о которой сегодня стали так много говорить, вызревала не один год и решить её наскоком или быстро не получится. Нужна системная работа.

— Это настоящий вызов для государственного суверенитета России, сохранения её как самобытной цивилизации. Без преувеличения, это вопрос национальной безопасности. Потому и решение должно быть стратегически выверенным, взвешенным и вместе с тем кардинальным, — отметил митрополит Владимир, подчеркнув, что необходимо сделать очень много — в том числе принять на федеральном уровне законы, не просто регламентирующие миграционную политику с учётом требований дня сегодняшнего, но ужесточающие наказание за нелегальную миграцию. Также в этих законах должен быть чётко прописан запрет на провоз в Россию семей тех жителей республик бывшего СССР, которые приезжают в страну временно и на заработки. Необходимо особо контролировать и тот факт, знают ли потенциальные «работники» русский язык.

Иерарх РПЦ отметил, что подвижки на сей счёт уже имеются: до декабря 2024 года Государственная Дума планирует рассмотреть пять законопроектов, регулирующих трудовую миграцию.

Также митрополит Владимир отметил, что решение проблемы, обсуждение которой шло на Приморском межконфессиональном форуме, невозможно без активного участия в нём представителей всех конфессий, без сотрудничества традиционных религиозных общин.

Владыка подчеркнул: силы, агрессивно настроенные к России и пытающиеся внести разлад в межконфессиональные и межнациональные отношения, а также разыграть религиозную карту для создания дополнительного очага общественной напряжённости, прекрасно понимают, как важны совместные усилия всех заинтересованных в спокойном решении проблемы. И будут стараться всемерно этому помешать.

«Принцип „разделяй и властвуй“ и сегодня определяет политику недружественных нам стран», — отметил он.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Закон#Россия#Миграционное законодательство#Трудовая миграция
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