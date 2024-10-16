Шесть медалей выиграли приморцы на Кубке России по тхэквондо среди глухих

Золотые медали завоевала женская тройка в составе Софии и Ники Мешковых, а также Арины Снигирь. Мужская тройка, включавшая Ярослава Тютюнникова, Арсения Дедяева и Кирилла Сластина, заняла второе место. В дисциплине керуги Приморский край также был представлен на пьедестале — Владимир Ильютенко показал третий результат.