Шесть медалей выиграли приморцы на Кубке России по тхэквондо среди глухих

Posted 16 октября, 00:37
Published 16 октября, 00:37
Modified 16 октября, 00:39
Updated 16 октября, 00:39
Приморскую сборную представляли тхэквондисты специальной школы-интерната I вида Владивостока, которые проходят подготовку в спортшколе «Русич».
В итоге сборная Приморского края заняла третье место в командном зачете. Особенно успешными оказались выступления в дисциплине пхумсэ. Ника Мешкова завоевала бронзовую медаль и в одиночном разряде, и в парных состязаниях — вместе с Ярославом Тютюнниковым.
Золотые медали завоевала женская тройка в составе Софии и Ники Мешковых, а также Арины Снигирь. Мужская тройка, включавшая Ярослава Тютюнникова, Арсения Дедяева и Кирилла Сластина, заняла второе место. В дисциплине керуги Приморский край также был представлен на пьедестале — Владимир Ильютенко показал третий результат.
«Борьба была непростой, но мы показали свою силу. Поражения — это часть спорта и важный опыт. В будущем наши спортсмены добьются большего, для побед нужно больше практики», — прокомментировал тренер сборной Приморья Денис Кунгуров.
Председатель общественного совета партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Артём Моисеенко отметил, что партпроект помогает развитию параспорта в Приморском крае не первый год.
«Мы горды такими высокими результатами, которые демонстрируют наши спортсмены, и рады содействовать им в достижении новых высот, насколько это возможно. Развитие спорта, поддержка здорового образа жизни — это приоритеты Президента РФ и народной программы „Единой России“. Подчеркну, что наше сообщество активно поддерживает и секретарь Приморского регионального отделения партии, губернатор Олег Кожемяко. А мы со своей стороны делаем всё, чтобы продемонстрировать ему и нашим землякам высокий спортивный результат!», — подчеркнул он.
Отметим, в Приморском крае работает краевое учреждение «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта», которое осуществляет спортивную подготовку четырех групп спортсменов с ограниченными возможностями здоровья по направлениям: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт глухих.