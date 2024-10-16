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Posted 16 октября, 00:37

Published 16 октября, 00:37

Modified 16 октября, 00:39

Updated 16 октября, 00:39

Шесть медалей выиграли приморцы на Кубке России по тхэквондо среди глухих

Шесть медалей выиграли приморцы на Кубке России по тхэквондо среди глухих

16 октября 2024, 00:37
Фото: Правительство Приморского края
Сюжет
Губернатор
Как рассказали в региональном министерстве физической культуры и спорта, турнир собрал сильнейших спортсменов из восьми регионов страны, которые соревновались в поединках (керуги) и демонстрации техники (пхумсэ) в одиночных, двойных и тройных разрядах.

Приморскую сборную представляли тхэквондисты специальной школы-интерната I вида Владивостока, которые проходят подготовку в спортшколе «Русич».

В итоге сборная Приморского края заняла третье место в командном зачете. Особенно успешными оказались выступления в дисциплине пхумсэ. Ника Мешкова завоевала бронзовую медаль и в одиночном разряде, и в парных состязаниях — вместе с Ярославом Тютюнниковым.

Золотые медали завоевала женская тройка в составе Софии и Ники Мешковых, а также Арины Снигирь. Мужская тройка, включавшая Ярослава Тютюнникова, Арсения Дедяева и Кирилла Сластина, заняла второе место. В дисциплине керуги Приморский край также был представлен на пьедестале — Владимир Ильютенко показал третий результат.

«Борьба была непростой, но мы показали свою силу. Поражения — это часть спорта и важный опыт. В будущем наши спортсмены добьются большего, для побед нужно больше практики», — прокомментировал тренер сборной Приморья Денис Кунгуров.

Председатель общественного совета партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Артём Моисеенко отметил, что партпроект помогает развитию параспорта в Приморском крае не первый год.

«Мы горды такими высокими результатами, которые демонстрируют наши спортсмены, и рады содействовать им в достижении новых высот, насколько это возможно. Развитие спорта, поддержка здорового образа жизни — это приоритеты Президента РФ и народной программы „Единой России“. Подчеркну, что наше сообщество активно поддерживает и секретарь Приморского регионального отделения партии, губернатор Олег Кожемяко. А мы со своей стороны делаем всё, чтобы продемонстрировать ему и нашим землякам высокий спортивный результат!», — подчеркнул он.

Отметим, в Приморском крае работает краевое учреждение «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта», которое осуществляет спортивную подготовку четырех групп спортсменов с ограниченными возможностями здоровья по направлениям: спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт глухих.

#Общество#Спорт#Приморский край#Владивосток#Новости#Единая Россия#Губернатор#Общественный совет#Соревнования#Президент РФ#Здоровый образ жизни
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