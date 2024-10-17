Константин Люльчев объявил об индексации зарплат энергетиков в «ТГК-14»

Posted 17 октября, 09:41
Published 17 октября, 09:41
Modified 17 октября, 09:41
Updated 17 октября, 09:41
— Конкурентный уровень заработной платы — приоритетная задача в рамках программы развития компании и удержания квалифицированных кадров на предприятии. Компания обеспечивает уверенность сотрудников в том, что за свой сложный и квалифицированный труд они получат достойную оплату. Это уже второе повышение заработной платы в 2024 году — в марте она была увеличена на 5%. Общая индексация заработной платы составит 8,6%, — подчеркнул председатель совета директоров ПАО «ТГК-14» Константин Люльчев.
Напомним, что за последние два года компания внедрила шесть социальных инициатив, направленных на повышение благосостояния энергетиков. Рабочие и оперативный персонал обеспечены бесплатным питанием, а специалистам, получающим образование в высших или средних учебных заведениях, компенсируется плата за обучение. Принятые меры существенно поддержат энергетиков и мотивируют их на дальнейшую работу и развитие внутри компании.
Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что в 2022 году «ТГК-14» дважды индексировала минимальную тарифную ставку, при этом индексация заработной платы работников филиалов ПАО «ТГК-14» в Республике Бурятия сначала составила 16,8%, в Забайкальском крае — 13,3%. В июле 2023 года зарплата также была увеличена на 5%, в ноябре — для забайкальских энергетиков увеличение составило 6,55%, для специалистов из республики Бурятия — 11,54%. Таким образом, оклады между двумя регионами уравняли. Кроме того, в сторону увеличения были пересмотрены ступени оплаты по рабочим специальностям, что также существенно повлияло на уровень доходов данной категории работников.