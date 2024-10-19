Водитель под наркотиками сбил двух детей в Партизанске и попал за решетку

Сюжет Дети

Водитель, подозреваемый в совершении ДТП на улице Московской, в результате которого пострадали двое детей, заключен под стражу на период двумя месяцами. Данное решение принято в рамках уголовного дела, возбужденного по факту инцидента.

Мужчина в состоянии наркотического опьянения сбил двух несовершеннолетних, затем скрылся с места ДТП, оставив пострадавших без помощи. Дети 2009 и 2013 годов рождения были срочно госпитализированы с тяжелыми травмами. В рамках расследования возбуждено уголовное дело. После серии оперативных мероприятий водитель был задержан. Органы правопорядка и прокуратура города держат ход и результаты расследования под строгим контролем,