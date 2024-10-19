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Posted 19 октября, 14:17

Published 19 октября, 14:17

Modified 19 октября, 14:19

Updated 19 октября, 14:19

Водитель под наркотиками сбил двух детей в Партизанске и попал за решетку

Водитель под наркотиками сбил двух детей в Партизанске и попал за решетку

19 октября 2024, 14:17
Сюжет
Дети
Водитель, подозреваемый в совершении ДТП на улице Московской, в результате которого пострадали двое детей, заключен под стражу на период двумя месяцами. Данное решение принято в рамках уголовного дела, возбужденного по факту инцидента.

Мужчина в состоянии наркотического опьянения сбил двух несовершеннолетних, затем скрылся с места ДТП, оставив пострадавших без помощи. Дети 2009 и 2013 годов рождения были срочно госпитализированы с тяжелыми травмами.

В рамках расследования возбуждено уголовное дело. После серии оперативных мероприятий водитель был задержан. Органы правопорядка и прокуратура города держат ход и результаты расследования под строгим контролем,

#Происшествия#Приморский край#Новости#Дети#Прокуратура#Арест#ДТП#Уголовное дело#Наркотики#Партизанск#Госпитализация
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