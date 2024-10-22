Депутаты Думы Владивостока поучаствовали в конференции АСДГ

На конференции в Петропавловске-Камчатском депутат ознакомила своих коллег по региону с мероприятиями по развитию молодежной политики, которая рассматривается сегодня как один из государственных приоритетов: «Присвоение Владивостоку титула «Молодежная столица России-2024», который наш город разделил с Москвой, способствовало укреплению международных и межмуниципальных контактов в среде молодежи и студенчества. В рамках программы мероприятий Дня молодежи проходили визиты во Владивосток делегаций из стран АТР, во встречах с ними также принимали участие депутаты Думы города. Такой обмен опытом важен для работы нашего профильного комитета, который акцентирует в своей деятельности необходимость создания условий для полноценного развития молодых жителей, позволяя им не уезжать из региона, оставаться здесь, овладевать профессией и полноценно жить».