Депутаты Думы Владивостока поучаствовали в конференции АСДГ

Posted 21 октября, 23:13
Published 21 октября, 23:13
Modified 22 октября, 06:17
Updated 22 октября, 06:17
В частности участники прибыли из Республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия, Приморского, Хабаровского, Забайкальского, Красноярского краев, Амурской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областей.
В своем приветствии участникам конференции АСДГ председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, в частности, отметил: «В современных геополитических условиях поддержка плодотворного межмуниципального взаимодействия на пространстве дальневосточного региона входит в число первоочередных задач. Для Владивостока — центра ДФО, столицы Приморского края, как и для других городов Дальнего Востока и Сибири такое сотрудничество является одним из факторов созидательного настроя, гарантом их устойчивого развития».
Андрей Брик выразил особую благодарность организаторам данного масштабного мероприятия, высоко оценив профессиональный вклад генерального директора исполнительной дирекции АСДГ Михаила Зайцева в укрепление конструктивного межпарламентского взаимодействия в регионе: «Возглавляя Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов на протяжении двух десятков лет, Вы эффективно содействуете развитию в регионе местного самоуправления. Под Вашим руководством АСДГ стала востребованной площадкой по обмену опытом в основополагающих вопросах местного значения».
От Думы города Владивостока в конференции приняли участие депутат, председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Мария Лагунова, выступившая с докладом о деятельности Думы в контексте государственных приоритетов по развитию Дальнего Востока, и депутат, руководитель фракции «Единая Россия» Евгений Недбай.
В своем докладе Мария Лагунова привела ряд эффективных примеров тех общественно-политических и социально-экономических мероприятий, которые проводились во Владивостоке и стали катализатором для продвижения важных инициатив, благодаря чему городу были предоставлены дополнительные преференции, благоприятно повлиявшие на возможность для привлечения большого объема инвестиций.
«На прошедшей конференции АСДГ опыт Владивостока был положительно отмечен коллегами, представлявшими соседние регионы. При содействии органов власти и местного самоуправления сегодня эффективно реализован особый статус Владивостока ― востребованной площадки для укрепления международных связей России со странами БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона в вопросах экономических, межмуниципальных, побратимских отношений. Способствуя раскрытию такого потенциала, депутаты Думы города Владивостока регулярно принимают участие в мероприятиях международного уровня, во встречах с представителями дружественных стран, участниками сообщества БРИКС+ и АТР. Принимая участие в IX ВЭФ, я и мои коллеги-депутаты высоко оценили важные инициативы, которые Президент России Владимир Путин озвучил на форуме для дальнейшего развития Дальнего Востока, определив регион как «флагман в новой глобальной экономической реальности». Чтобы создать условия для дальнейшего развития городов ДФО, лидер государства поручил выделить дополнительно 100 млрд рублей на реализацию проектов мастер-планов дальневосточных городов, включая модернизацию энергетической и транспортной инфраструктуры региона, а также акцентировал дополнительный комплекс мер социальной поддержки», ― подчеркнула Мария Лагунова.
На конференции в Петропавловске-Камчатском депутат ознакомила своих коллег по региону с мероприятиями по развитию молодежной политики, которая рассматривается сегодня как один из государственных приоритетов: «Присвоение Владивостоку титула «Молодежная столица России-2024», который наш город разделил с Москвой, способствовало укреплению международных и межмуниципальных контактов в среде молодежи и студенчества. В рамках программы мероприятий Дня молодежи проходили визиты во Владивосток делегаций из стран АТР, во встречах с ними также принимали участие депутаты Думы города. Такой обмен опытом важен для работы нашего профильного комитета, который акцентирует в своей деятельности необходимость создания условий для полноценного развития молодых жителей, позволяя им не уезжать из региона, оставаться здесь, овладевать профессией и полноценно жить».
Для депутата Евгения Недбая показательным на конференции стал пример, как на Камчатке сохраняют народные традиции в условиях современности: «Не могу не отметить ту особую атмосферу, в которой проходила данная встреча ― неповторимый камчатский природный колорит, радушие и гостеприимство жителей полуострова. Одним из ярких аспектов конференции стало погружение в народную культуру Камчатки, представители коренного народа коряков продемонстрировали национальные костюмы, ознакомили с народным творчеством, ремеслами и обычаями, которые являются неотъемлемой частью социокультурной идентичности этой уникальной территории российского Дальнего Востока».
Как руководитель фракции «Единая Россия» в Думе Владивостока, Евгений Недбай акцентировал важность взаимодействия депутатского корпуса с активистами «ЕР», «МГЕР» по вопросам сбора и передачи гуманитарной помощи военнослужащим СВО и их семьям, в прифронтовые регионы. В числе обсуждавшихся на конференции вопросов особый интерес депутатов вызвали меры, принимаемые на муниципальном уровне, по поддержке участников Специальной военной операции и членов их семей ― здесь у Думы города Владивостока имеются наработки по системной правовой поддержке, в частности, предусмотрены льготы для семей участников СВО по питанию детей в школах, оплате ухода за детьми в муниципальных детсадах, для таких семей предусмотрено право на внеочередное получение мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Одним из приоритетных аспектов конференции АСДГ была возможность обсудить наиболее эффективные практики решения актуальных вопросов развития городских округов, рассмотреть правотворческие инициативы, необходимые для их реализации, а также поделиться опытом работы с депутатскими наказами.
«Важно, что по итогам работы конференции разработан проект рекомендаций по совершенствованию деятельности представительных органов муниципальных образований Дальнего Востока и Сибири, который планируется представить на федеральном уровне в целях дальнейшего повышения качества жизни в субъектах ДФО», ― рассказал о результатах межрегиональной встречи Евгений Недбай.