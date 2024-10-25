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Posted 25 октября, 05:39

Published 25 октября, 05:39

Modified 25 октября, 06:00

Updated 25 октября, 06:00

Поклонников футбола ждут на финале «Динамо-Кубка» (16+) Приморского края

Поклонников футбола ждут на финале «Динамо-Кубка» (16+) Приморского края

25 октября 2024, 05:39
Фото: предоставлено пресс-службой «Динамо»
Сюжет
Спорт
В субботу, 26 октября, на стадионе «Динамо» разыграют почетный трофей региона. В 13 часов за «Динамо-Кубок»(16+) сразятся футболисты команд КСШОР и «Анри». Вход для зрителей свободный. Для тех, кто угадает исход поединка, генпартнер турнира, Фабрика мороженого «УРСА» приготовила вкусные подарки.

Впервые за 23 года в финале краевого кубкового турнира сыграют две команды из Владивостока. КСШОР и «Анри» встретятся на поле уже четвертый раз в этом сезоне. В финале Кубка Дальнего Востока «Анри» обыграл КСШОР с минимальным счетом, в чемпионате Приморского края в первом круге победила КСШОР (3:2), а во втором — «Анри» (2:1).

По словам главного тренера команды КСШОР, из-за такой плотности встреч между финалистами, завтра будет трудно удивить соперника.

«И мы, и соперник хорошо знаем друг друга, сюрпризов быть не должно. Готовимся к финалу в обычном режиме, хотя волнение и присутствует, но стараемся его не нагнетать, чтобы наши молодые игроки „не перегорели“. Хотя, конечно, приятное предвкушение от финала есть. Теперь надо поставить победную точку в завершении сезона», — поделился Алексей Ряхин.

Соперники, футболисты «Анри», также готовятся к финалу как к обычному матчу.

«Хотим победить за счет бойцовских качеств. В этом году нам не удалось финишировать в тройке лучших команд чемпионата, поэтому сейчас имеем отличный шанс завершить сезон позитивно», — сообщил Георгий Камалов, тренер ФК «Анри».

Кто же станет обладателем «Динамо-Кубка» Приморского края: молодые или опытные игроки, узнаем завтра. Точно спрогнозировать исход игры и получить за это сладкий подарок от партнеров турнира, фабрики мороженого «УРСА», можно в конкурсе прогнозов на страницах «Динамо-Кубка» в Телеграме и ВКонтакте.

Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «УРСА», в этом году участники турнира вновь сразятся за денежный приз, 450 тысяч рублей.

Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25»! Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр — подписывайтесь на соцсети «Динамо-Кубок» в ВКонтакте, Телеграме

#Спорт#Приморский край#Владивосток#Новости#Футбол#Турнир#Динамо-Кубок#Фабрика мороженого
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