Поклонников футбола ждут на финале «Динамо-Кубка» (16+) Приморского края

Впервые за 23 года в финале краевого кубкового турнира сыграют две команды из Владивостока. КСШОР и «Анри» встретятся на поле уже четвертый раз в этом сезоне. В финале Кубка Дальнего Востока «Анри» обыграл КСШОР с минимальным счетом, в чемпионате Приморского края в первом круге победила КСШОР (3:2), а во втором — «Анри» (2:1).