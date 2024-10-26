Осень — гастритное время: что советуют приморцам медики

Posted 26 октября, 05:22
Published 26 октября, 05:22
Modified 28 октября, 07:02
Updated 28 октября, 07:02
И хотя все уже знают, что причиной появления язвы желудка и гастрита являются бактерии, тем не менее не стоит забывать о правильном пищевом поведении и о том, что отрицательные эмоции тоже могут плохо сказаться на страдающих язвенной болезнью желудка. В деталях разбирались «Новые Известия».
Почему часто обострения происходят именно осенью? Медики считают, что тому виной смена, скажем так, состояний — после расслабленного отпуска, после каникул, когда не надо думать о проблемах на работе или детей в школе, человек снова впрягается в будни, в резкий рабочий ритм, в переживания — и организм реагирует обострением хронических заболеваний, в том числе желудочно-кишечных.
Ещё причиной может быть склонность к так называемым осенним депрессивным состояниям, когда человек впадает в меланхолию, в плохое настроение, и в итоге эмоции снова ведут к проблемам со здоровьем.
В Приморском крае — особенно на побережье — резкие осенние перепады температур, смена солнечной погоды на серые дожди, слякоть и холод и обратно, к солнцу и кратковременному теплу может также сильно влиять на эмоциональное состояние человека. Словом, хоть и лечат язву антибиотиками, а не только правильным питанием и умением справляться со стрессом, а всё же про эти два важных фактора забывать не стоит.
Как распознать и чем лечить
Врачи уверены: если у вас на голодный желудок или после еды регулярно появляются боли в животе, идите в поликлинику, к специалистам. Самый верный способ найти причину недомогания — это сделать фиброгастродуоденоскопию (ФГДС), которая определит наличие или отсутствие в желудке бактерий H.Pylori, вызывающих гастрит и язву.
Как правило, после постановки диагноза больным выписывают препараты, блокирующие действие соляной кислоты, а также те, которые способны дополнительно защитить стенку желудка, — препараты висмута. Они обволакивают желудок тонким слоем. Но главное, конечно же, антибиотики.
Поздно пить боржоми?
Что касается правильного питания, то медики советуют приморцам, жителям края, в котором так популярна острая корейская, китайская еда, всерьёз следить за своими пищевыми привычками. Не стоит, конечно, создавать «культ постной еды», но лучше всё же вместо китайского или корейского ресторана, например, выбрать тот, где не столь острая и пряная пища. Как говорится, язва возникает не от того, что вы едите, а от того, что ест вас.
Особенно важно при обострениях гастрита и язвы избегать самолечения. Например, многие считают, что боржоми полезна при таких заболеваниях. Но…
— При гастрите, язве желудка минеральные воды практически бессмысленны. Они немного эффективны разве что как примитивный антацид, так как содержат соду. В те годы, когда не было ничего эффективного, кроме соды, назначение минеральной воды, наверное, было адекватно. Сейчас, конечно, так лечить нельзя, — говорит врач-эндокринолог Альбина Комиссарова.
Так что на боржоми не надеемся, от привычки хандрить и поедать острую пищу отказываемся — и входим в зиму без проблем с желудком.