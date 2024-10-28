Константин Шестаков: лицей № 3 в Садгороде создаём фактически с ноля — видео

Posted 28 октября, 07:40
Published 28 октября, 07:40
Modified 28 октября, 23:44
Updated 28 октября, 23:44
— На днях подключим учебный корпус к отоплению, завезём и расставим школьную мебель, — рассказал глава Владивостока. — Над ещё двумя объектами, который и составляют комплекс лицея, — стадионом и корпусом со столовой, работа будет продолжена.
Константин Шестаков отметил, что стадион лицея сооружается фактически с ноля, как, впрочем, и другая инфраструктура.
— Здесь большая территория, и создаём по сути многофункциональный современный спортивный объект, — подчеркнул глава города. — Здесь будут футбольное поле, волейбольная и хоккейная площадка. Пользоваться стадионом смогут не только ученики лицея, но и жители Садгорода.
Все работы — в высокой стадии готовности, благоустройство территории будет завершено к концу ноября.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как идёт ремонт стадионов при школах Владивостока.