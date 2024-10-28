zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 07:40

Published 28 октября, 07:40

Modified 28 октября, 23:44

Updated 28 октября, 23:44

Капитальный ремонт лицея № 3 в разгаре во Владивостоке

Константин Шестаков: лицей № 3 в Садгороде создаём фактически с ноля — видео

28 октября 2024, 07:40
Фото: shestakovblog

Капитальный ремонт лицея № 3 в разгаре во Владивостоке

Сюжет
Школы
Лицей № 3, расположенный в пригороде Владивостока — Садгороде, сейчас на капитальном ремонте. Учебный корпус уже полностью готов, впереди — строительство стадиона и столовой, заявил глава Владивостока Константин Шестаков.
— На днях подключим учебный корпус к отоплению, завезём и расставим школьную мебель, — рассказал глава Владивостока. — Над ещё двумя объектами, который и составляют комплекс лицея, — стадионом и корпусом со столовой, работа будет продолжена.
Фото: shestakovblog

Константин Шестаков отметил, что стадион лицея сооружается фактически с ноля, как, впрочем, и другая инфраструктура.

— Здесь большая территория, и создаём по сути многофункциональный современный спортивный объект, — подчеркнул глава города. — Здесь будут футбольное поле, волейбольная и хоккейная площадка. Пользоваться стадионом смогут не только ученики лицея, но и жители Садгорода.
Видео: shestakovblog.

Все работы — в высокой стадии готовности, благоустройство территории будет завершено к концу ноября.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как идёт ремонт стадионов при школах Владивостока.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Школы#Константин Шестаков#Капитальный ремонт школ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: [email protected] 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: [email protected] 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика