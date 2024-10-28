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Posted 28 октября, 06:34

Published 28 октября, 06:34

Modified 28 октября, 06:36

Updated 28 октября, 06:36

Владивостокские команды разыграли «Динамо-Кубок» Приморского края

Владивостокские команды разыграли «Динамо-Кубок» Приморского края

28 октября 2024, 06:34
Фото: Терминал Астафьева
Сюжет
Футбол
Победителем «Динамо-Кубка» Приморского края по футболу в 2024 году стала команда КСШОР. Только в серии послематчевых пенальти они смогли одолеть соперника, футболистов «Анри». Благодаря партнеру турнира, Фабрике мороженого «УРСА», обе команды получили крупные денежные призы.

В этом году в розыгрыше «Динамо-Кубка» Приморского края приняли участие 16 команд. В том числе и новички, до этого не игравшие в кубке — команды из Находки, Владивостока и Уссурийска. Развитие футбола в районах Приморского края — главная задача розыгрыша «Динамо-Кубка» и партнеров турнира, фабрики мороженого «УРСА». В этом году в кубке вновь приняли участие новые команды — получить ценный опыт, попасть на глаза маститым тренерам.

Фото: Терминал Астафьева
«Фабрика мороженого УРСА — заботится о молодых и талантливых приморцах. Поэтому мы рады, что в розыгрыше этого „Динамо-Кубка“ несколько новых любительских команд смогли посостязаться с опытными коллективами, получить новый опыт, почувствовать дух большой игры. А ещё „УРСА“ позаботилась о болельщиках — и каждую неделю мы разыгрывали наше мороженое среди тех, кто внимательно следил за турниром!», — отметили представители Фабрики мороженого «УРСА».

Команда КСШОР вышла в финал, последовательно пройдя все стадии, в ходе которых был повержен и победитель «Динамо-Кубка» прошлого сезона. «Анри» путь в финал начал сразу с четвертьфинала, обыграв других фаворитов турнира. И впервые за 23 года в финале краевого кубка встретились две владивостокские команды.

Фото: Терминал Астафьева

Поэтому в финале собравшихся на владивостокском стадионе «Динамо» болельщиков ожидала напряженная борьба. Обе команды сделали ставку на крепкую оборону, отчего забитых голов зрители не увидели ни в 90 минут основного времени, ни в дополнительные полчаса. Все решила серия пенальти. В которой точнее оказались молодые футболисты КСШОР, выигравшие почетный краевой трофей.

«Мы не выиграли чемпионат Приморского края. И тогда нацелилиь на этот Кубок. И отдали все силы для победы. У нас путь был сложный. Но я верил в своих ребят. Мы сегодня выложились максимально и заслуженно забрали этот финал», — поделился победными эмоциями капитан команды КСШОР Алексей Путенко.
Фото: Терминал Астафьева

Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «УРСА», победитель «Динамо-Кубка» получил 200 тысяч рублей, 100 тысяч рублей досталось финалисту. Еще 150 тысяч рублей были распределены среди команд, сошедших на ранних стадиях.

Специально для болельщиков, которые внимательно следили за розыгрышем «Динамо-Кубка», Фабрика мороженого «УРСА» приготовила сладкие подарки. Их еженедельно получал победители конкурса прогнозов, который проходил в социальных сетях «Динамо-Кубка».

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