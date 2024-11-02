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Posted 2 ноября, 07:52

Published 2 ноября, 07:52

Modified 4 ноября, 04:09

Updated 4 ноября, 04:09

«Мерс» выгорел дотла: новая информация о вспыхнувшем на трассе автомобиле в Приморье

«Мерс» выгорел дотла: новая информация о вспыхнувшем на трассе автомобиле в Приморье

2 ноября 2024, 07:52
Сюжет
Пожар
Немецкий седан загорелся прямо на дороге во Владивостоке. Эффектные кадры пламени разлетелись в соцсетях. Спасатели поделились деталями происшествия.

На объездной трассе Седанка — Патрокл вспыхнул «Мерседес». Жуткие кадры пожара попали на видео.

В пресс-службе МЧС Приморья поделились подробностями происшествия. Огонь полностью уничтожил легковой автомобиль. Пламя охватило около десяти квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал. Специалисты разбираются в причинах возгорания.

Приморцы отреагировали на случившийся пожар.

«Жалко тачку. Сейчас такую купить — дорогое удовольствие»;
«Главное, что никто не пострадал»;
«Сердце владельца разбито, он точно пострадал».
#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Пожар#МЧС#Автомобиль#Седанка#Пожарная безопасность#Объездная трасса
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