«Единая Россия» отправит бойцам СВО флаг с пожеланиями приморцев

«Этот праздник объединяет людей разных национальностей, профессий и возрастов общим чувством гордости за Россию и её историю. На протяжении многих веков народы России демонстрируют единство и солидарность в трудные времена перед лицом испытаний. И сейчас по зову сердца десятки тысяч людей отправились защищать Родину на специальную военную операцию. В свою очередь, сотни тысяч приморцев в тылу делают все, чтобы наша армия выстояла и одержала долгожданную Победу. Каждый вносит свой вклад в одно общее дело.