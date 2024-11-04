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Posted 4 ноября, 04:02

Published 4 ноября, 04:02

Modified 4 ноября, 04:04

Updated 4 ноября, 04:04

«Единая Россия» отправит бойцам СВО флаг с пожеланиями приморцев

«Единая Россия» отправит бойцам СВО флаг с пожеланиями приморцев

4 ноября 2024, 04:02
Фото: «Единая Россия» .
В Приморском крае отметили День народного единства

Улица дружбы народов, средневековый городок, ярмарка мастеров, национальные игры, концерт творческих коллективов, этно-фудкорт, красочные фотозоны и многое другое ожидало гостей праздника, посвященного Дню народного единства, на центральной площади Владивостока.

К участникам праздника обратился секретарь Приморского отделения «Единой России», глава региона Олег Кожемяко.

«Этот праздник объединяет людей разных национальностей, профессий и возрастов общим чувством гордости за Россию и её историю. На протяжении многих веков народы России демонстрируют единство и солидарность в трудные времена перед лицом испытаний. И сейчас по зову сердца десятки тысяч людей отправились защищать Родину на специальную военную операцию. В свою очередь, сотни тысяч приморцев в тылу делают все, чтобы наша армия выстояла и одержала долгожданную Победу. Каждый вносит свой вклад в одно общее дело.

Много сил в становление и развитие Приморского края вложили коренные жители вместе с переселенцами из других регионов России и стран. В этот праздничный день от всего сердца желаю всем мира, благополучия, успехов в труде во имя процветания Приморья и всей России!», - сказал губернатор.

Во время праздничного концерта партийцы и молодогвардейцы растянули шестнадцатиметровый российский триколор. А после на флаге РФ пожелания бойцам оставил лидер краевых единороссов. «Воинской удачи! И Победного возвращения домой! Где вы – там Победа», - подписал Олег Кожемяко.

В этот день «Молодая Гвардия Единой России» также проводит акцию «Пишу тебе, герой». В рамках которой приморцы могут написать слова поддержки бойцам на передовую. В ближайшее время эти пожеланий и флаг направят землякам-защитникам на СВО.

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