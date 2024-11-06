УК «Центральный» в Приморье «сдирает» деньги с людей за допуслуги?

А суть заключается в том, что в одной из квартир дома, на протяжении двух отопительных сезонов одна из батарей — холодная. Первая, что на кухне, была, с горем по полам, «пробита» еще предыдущей УК «Ленинского района», а вот до второй слесари прошлой зимой так и не дошли.