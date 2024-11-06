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Posted 6 ноября, 08:34

Published 6 ноября, 08:34

Modified 6 ноября, 09:00

Updated 6 ноября, 09:00

УК «Центральный» в Приморье «сдирает» деньги с людей за допуслуги?

УК «Центральный» в Приморье «сдирает» деньги с людей за допуслуги?

6 ноября 2024, 08:34
Сюжет
Банкротство
Жильцы дома в центре Владивостока, расположенного по адресу Пушкинская, 48 недовольны работой управляющей компании МУПВ «Центральный», которая совсем недавно начала обслуживать МКД.

По мнению жильцов, сотрудники «управляйки» незаконно требуют деньги за услуги, которые должны предоставляться бесплатно.

А суть заключается в том, что в одной из квартир дома, на протяжении двух отопительных сезонов одна из батарей — холодная. Первая, что на кухне, была, с горем по полам, «пробита» еще предыдущей УК «Ленинского района», а вот до второй слесари прошлой зимой так и не дошли.

В этом же сезоне дом обслуживает МУПВ «Центральный» — жильцы дома выбрали его совсем недавно, думая, что он решит проблемы людей. Но, оказалось, что всё совсем не так: в день подачи отопления в дом, 28 октября, «стабильно замерзшая» батарея снова не пробилась.

Звонок в «Центральный» оказался крайне интересным — диспетчер даже не знал, что отопление в МКД подаётся. По словам жильца, звонившего в УК, на том конце провода, прикрывши ладонью трубку, оператор говорила кому-то другому фразу, типа:

«Ты представляешь, Ленинская дала, оказывается!»

А на вопрос о том, что батарея холодная и комната не отапливается, оператор УК «Центральный» заявила, что нужно оставить заявку после того, как вся система будет заполнена и отопительный сезон вступит в полную силу.

Однако, обращение в новую «управляйку» 6 ноября, когда у многих людей батареи уже попросту «жарят», результата не дали. Вернее дали, но не тот, который ожидался.

Жильцу заявили, что пробивка завоздушенной батареи — платная. И стоит эта услуга 1100 рублей.

Жильцы считают эти требования незаконными, ссылаясь на Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года N 170, которое обязывает управляющие компании систематически контролировать работу систем отопления и устранять проблемы без дополнительной оплаты со стороны жильцов.

В связи с этим они уже направили обращения в Прокуратуру Приморского края, Жилищную инспекцию Приморского края, УФАС по Приморскому краю, а также сообщения в Центр управления регионом и Муниципальный центр управления Владивостока с просьбой разобраться в ситуации и привлечь внимание к проблемам с качеством предоставляемых услуг управляющей компанией и незаконным, по их мнению, сбором денег за услуги.

Кстати, по данным системы СПАРК-Интерфакс, УК «Центральный» проживает непростые времена: 2 мая 2024 года в отношении юр. лица введена процедура наблюдения – начальная стадия процедуры банкротства. Также предприятие с 2021 года работало себе в убыток.

#Спецпроекты#Банкротство#Отопление#Управляющая компания#Жильцы
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