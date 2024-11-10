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Posted 10 ноября, 07:38

Published 10 ноября, 07:38

Modified 11 ноября, 00:23

Updated 11 ноября, 00:23

Столб дыма замечен на Первой Речке во Владивостоке

Вагоны горят? — дым заполонил Первую Речку во Владивостоке — фото

10 ноября 2024, 07:38

Столб дыма замечен на Первой Речке во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Жители Владивостока заметили возгорание, которое, судя по всему, случилось в локомотивном депо. Пожарные расчеты уже работают на месте происшествия.

В новых медиа появились снимки, на которых виден белый дым, заполонивший Первую Речку в дальневосточной столице. Очевидцы сообщают, что, предположительно, загорелись вагоны в депо. Также очевидцы отметили, что на месте инцидента уже работают пожарные расчеты.

Официальной информации по инциденту пока не поступало. О пострадавших тоже не сообщается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пассажирский автобус объяло пламя на территории автопарка во Владивостоке. Машина вспыхнула и выгорела полностью к приезду спасателей.

#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Пожар#Инцидент#Вагоны#Очевидцы#Автопарк
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