zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 02:22

Published 13 ноября, 02:22

Modified 13 ноября, 03:03

Updated 13 ноября, 03:03

Аналитики представили рейтинг сервисов цифровой безопасности для пользователей

Аналитики представили рейтинг сервисов цифровой безопасности для пользователей

13 ноября 2024, 02:22
Фото: shutterstock.
Сюжет
Мошенничество
Агентство J'son & Partners Consulting представило ежегодное исследование сервисов по цифровой безопасности абонентов и пользователей от российских крупнейших экосистем и операторов связи.

Как и в прошлом году, лидирующие позиции продолжает удерживать МТС с наиболее насыщенным и разнообразным предложением решений для цифровой безопасности абонентов. Следом в рейтинге расположились Билайн, Мегафон, Яндекс и T2. Всего аналитики изучали и сравнивали функциональные возможности и комплексность сервисов цифровой безопасности 8 основных игроков рынка, включая Сбер, VK и Т-банк.

В исследовании отмечается, что наличие сервисов защиты от нежелательных и спам-звонков и SMS уже становятся базовыми и присутствуют у многих игроков рынка. При этом компании запускают специализированные сервисы для проактивной борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Например, МТС запустила функцию «Безопасный звонок» — голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Помимо этого, пользователям в приложении компании доступна функция, показывающая уровень безопасности в цифровом формате. Если пользователь находится в полной безопасности, индикатор горит зелёным цветом, а если есть риск, то индикатор становится красным.

В МТС, Сбер и Т2 также доступна функция «Уведомление об утечке данных», которая позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.

Кроме того, аналитики выделяют креативные подходы. Например, «Антифрод-рулетку» от Т-банка — сервис, где звонки телефонных мошенников перехватываются в режиме реального времени и переводятся на специально подготовленных пользователей.

Фото: shutterstock

Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведённого в феврале 2024 года, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Поэтому сервисы цифровой защиты пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые быстро добавляют новые возможности, обеспечивающие защиту личных данных.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Мошенничество#МТС#Аналитика#Искусственный интеллект#Телефонные мошенники#Россияне#Билайн#Мегафон#Яндекс#Сбер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика