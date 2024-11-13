Аналитики представили рейтинг сервисов цифровой безопасности для пользователей

Posted 13 ноября, 02:22
Published 13 ноября, 02:22
Modified 13 ноября, 03:03
Updated 13 ноября, 03:03
Как и в прошлом году, лидирующие позиции продолжает удерживать МТС с наиболее насыщенным и разнообразным предложением решений для цифровой безопасности абонентов. Следом в рейтинге расположились Билайн, Мегафон, Яндекс и T2. Всего аналитики изучали и сравнивали функциональные возможности и комплексность сервисов цифровой безопасности 8 основных игроков рынка, включая Сбер, VK и Т-банк.
В исследовании отмечается, что наличие сервисов защиты от нежелательных и спам-звонков и SMS уже становятся базовыми и присутствуют у многих игроков рынка. При этом компании запускают специализированные сервисы для проактивной борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Например, МТС запустила функцию «Безопасный звонок» — голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Помимо этого, пользователям в приложении компании доступна функция, показывающая уровень безопасности в цифровом формате. Если пользователь находится в полной безопасности, индикатор горит зелёным цветом, а если есть риск, то индикатор становится красным.
В МТС, Сбер и Т2 также доступна функция «Уведомление об утечке данных», которая позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.
Кроме того, аналитики выделяют креативные подходы. Например, «Антифрод-рулетку» от Т-банка — сервис, где звонки телефонных мошенников перехватываются в режиме реального времени и переводятся на специально подготовленных пользователей.
Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведённого в феврале 2024 года, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Поэтому сервисы цифровой защиты пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые быстро добавляют новые возможности, обеспечивающие защиту личных данных.