Аналитики представили рейтинг сервисов цифровой безопасности для пользователей

В исследовании отмечается, что наличие сервисов защиты от нежелательных и спам-звонков и SMS уже становятся базовыми и присутствуют у многих игроков рынка. При этом компании запускают специализированные сервисы для проактивной борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Например, МТС запустила функцию «Безопасный звонок» — голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Помимо этого, пользователям в приложении компании доступна функция, показывающая уровень безопасности в цифровом формате. Если пользователь находится в полной безопасности, индикатор горит зелёным цветом, а если есть риск, то индикатор становится красным.