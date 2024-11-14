Новые контейнеры и техника: глава Владивостока рассказал о мерах борьбы с мусором

Еще в муниципалитете «наращиваются силы» в борьбе с отходами. Таким образом, в Первореченском районе увеличили количество техники, которая занимается вывозом картона и крупногабаритного мусора, до девяти единиц. Также выделили два дополнительных мусоровоза для Советского района, подчеркнул мэр в ходе доклада губернатору Приморского края Олегу Кожемяко.