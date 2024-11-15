Началось: рыбак провалился под тонкий лед и погиб в Приморье

Posted 15 ноября, 14:41
Published 15 ноября, 14:41
Modified 15 ноября, 14:43
Updated 15 ноября, 14:43
Несмотря на то, что глубина воды была небольшой, он упал в холодную воду. Спасательные службы быстро прибыли на место и пытались его спасти, но, к сожалению, не смогли.
Илья Асмаковский, главный государственный инспектор по маломерным судам в Приморском крае, напоминает: «Каждый раз мы предупреждаем, что выходить на неокрепший лед крайне опасно. 15-20 минут в холодной воде могут привести к летальному исходу».
С начала зимы в Приморье произошло 17 инцидентов на льду, в результате которых три человека погибли из-за несоблюдения правил безопасности. Будьте осторожны и не рискуйте своей жизнью.