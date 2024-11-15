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Posted 15 ноября, 14:41

Published 15 ноября, 14:41

Modified 15 ноября, 14:43

Updated 15 ноября, 14:43

Рыбак провалился под тонкий лед и погиб в Приморье

Началось: рыбак провалился под тонкий лед и погиб в Приморье

15 ноября 2024, 14:41

Рыбак провалился под тонкий лед и погиб в Приморье

Сюжет
Безопасность
В Шкотовском районе произошла трагедия. Рыбак погиб, провалившись под тонкий лед. Он решил накопать червей у водоема, но не учел плохую видимость из-за тумана и скользкость почвы. Мужчина был в резиновых сапогах, но это не спасло его.

Несмотря на то, что глубина воды была небольшой, он упал в холодную воду. Спасательные службы быстро прибыли на место и пытались его спасти, но, к сожалению, не смогли.

Илья Асмаковский, главный государственный инспектор по маломерным судам в Приморском крае, напоминает: «Каждый раз мы предупреждаем, что выходить на неокрепший лед крайне опасно. 15-20 минут в холодной воде могут привести к летальному исходу».

С начала зимы в Приморье произошло 17 инцидентов на льду, в результате которых три человека погибли из-за несоблюдения правил безопасности. Будьте осторожны и не рискуйте своей жизнью.

#Происшествия#Приморский край#Новости#Безопасность#Трагедия#Провал под лед#Рыбак
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